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На «Цветном бульваре» продавали некачественные семена

27 марта 2015, 09:29
Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО провели рейд на площади «Цветной бульвар», где активно проходила продажа пакетированных семян. Они выявили ряд серьезных нарушений в реализации продукта.
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Тюмень

Госинспекторы управления установили, что гражданин из Республики Беларусь осуществлял реализацию более 500 пакетиков с семенами овощных культур — морковь «Лявониха», огурцы «Либелла», «Карельский», «Корнишон», «Тополек», редька черная «Элита», щавель «Бельвильский».

Все семена были с завышенным сроком реализации, до декабря 2018 года, и нарушением маркировки. На пакетике с семенами не были указаны стандарт или ТУ на сортовые или посевные качества, номер партии, наименование, адрес и телефон фирмы-изготовителя.

Кроме того, среди реализуемой продукции находились пакетированные семена сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в текущий период.

Нарушитель привлечен к административной ответственности. Управление Россельхознадзора рекомендует гражданам приобретать семена не в сомнительных ларьках, у продавцов на рынках, а только в специализированных магазинах и отделах.

Фото: http://www.fsvps.ru

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