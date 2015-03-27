На «Цветном бульваре» продавали некачественные семена

Госинспекторы управления установили, что гражданин из Республики Беларусь осуществлял реализацию более 500 пакетиков с семенами овощных культур — морковь «Лявониха», огурцы «Либелла», «Карельский», «Корнишон», «Тополек», редька черная «Элита», щавель «Бельвильский».
Все семена были с завышенным сроком реализации, до декабря 2018 года, и нарушением маркировки. На пакетике с семенами не были указаны стандарт или ТУ на сортовые или посевные качества, номер партии, наименование, адрес и телефон фирмы-изготовителя.
Кроме того, среди реализуемой продукции находились пакетированные семена сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в текущий период.
Нарушитель привлечен к административной ответственности. Управление Россельхознадзора рекомендует гражданам приобретать семена не в сомнительных ларьках, у продавцов на рынках, а только в специализированных магазинах и отделах.
Фото: http://www.fsvps.ru