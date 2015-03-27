nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ледовые переправы распилят на следующей неделе

27 марта 2015, 15:02
Три переправы через реки в Тюменской области сейчас уже закрыты, осталось шесть. К их распиловке областное ГУ МЧС по Тюменской области приступит на следующей неделе. В общей сложности распилят 7,5 км перепра
Сюжет
Тюмень

в.

Об этом журналистам рассказал начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин.

Три закрытых к настоящему моменту переправы расположены в Уватском районе и в Ярково. В Уватском районе по ним перевозили технику на нефтяные месторождения. Сейчас компании завезли все, что необходимо им для проведения работ в весенне-летне-осенний период.

В области действует 15 гидропостов, которые отслеживают паводковую обстановку, изучают, сколько воды подо льдом и проводят анализ, сравнивая с ситуациями прошлых лет.

Сейчас следят за толщиной льда, в последние дни она изменяется незначительно: средняя толщина льда в реках 25–30 см, в озерах — 35–40 см.

#Новости#Переправа#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Транспорт#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25