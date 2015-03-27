Ледовые переправы распилят на следующей неделе

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Об этом журналистам рассказал начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин.
Три закрытых к настоящему моменту переправы расположены в Уватском районе и в Ярково. В Уватском районе по ним перевозили технику на нефтяные месторождения. Сейчас компании завезли все, что необходимо им для проведения работ в весенне-летне-осенний период.
В области действует 15 гидропостов, которые отслеживают паводковую обстановку, изучают, сколько воды подо льдом и проводят анализ, сравнивая с ситуациями прошлых лет.
Сейчас следят за толщиной льда, в последние дни она изменяется незначительно: средняя толщина льда в реках 25–30 см, в озерах — 35–40 см.