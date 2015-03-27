Алексей Немков: Тюменская медицина приближается к европейскому уровню

Он рассказал, что в последнее время участились обращения граждан с такой проблемой, как утеря бумажного рецепта, особенно это касается пожилых людей. «Без рецепта лекарство не продадут, и пациент вынужден снова записываться к врачу, чтобы получить повторный рецепт. Пока он вновь попадет к доктору, пройдет время, и все это время человек не будет получать должного лечения. Поэтому такое нововведение, как безбумажные рецепты, необходимо «, — заключил замдиректора департамента.