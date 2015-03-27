Алексей Немков: Тюменская медицина приближается к европейскому уровню

«Нашей главной задачей в 2015 году является сокращение очередей в поликлиниках. Если вспомнить ситуацию, которая была 3–5 лет назад, то сейчас очереди в медицинских учреждениях сокращены в разы», — сказал Алексей Немков.
Он также отметил, что сокращение очередей происходит благодаря услугам единого call-центра и информационных киосков, которые позволяют пациенту узнать всю необходимую информацию, не простаивая длинных очередей в регистратуру. На сегодняшний день 50% тюменцев записываются к специалистам через интернет, вторая половина традиционно делает это при очном визите в поликлинику.
Как рассказал Алексей Немков, в 2015 году запланировано введение в поликлиниках Тюмени безбумажных рецептов. «Когда пациенту на приеме выписываются лекарственные препараты, в аптечной организации сразу появляется информация о том, какие лекарства выписаны конкретному человеку. Человек приходит в аптеку, фармацевт идентифицирует его и выдает все, что нужно», — пояснил Немков.
Он рассказал, что в последнее время участились обращения граждан с такой проблемой, как утеря бумажного рецепта, особенно это касается пожилых людей. «Без рецепта лекарство не продадут, и пациент вынужден снова записываться к врачу, чтобы получить повторный рецепт. Пока он вновь попадет к доктору, пройдет время, и все это время человек не будет получать должного лечения. Поэтому такое нововведение, как безбумажные рецепты, необходимо «, — заключил замдиректора департамента.
Директор департамента здравоохранения города Тюмени Юрий Гиберт рассказал о том, что на настоящий момент все медицинские учреждения города укомплектованы профессиональными специалистами. «В Тюмени действуют 15 лечебных учреждений, из них 14 поликлиник и один реабилитационный центр. В каждом из них работают терапевты, педиатры, врачи общей практики. К узким специалистам люди обращаются реже, поэтому ревматологов, неврологов, гастроэнтерологов в поликлиниках не так много. Однако что бы ни беспокоило человека, терапевт всегда сможет оказать ему первую помощь», — сказал Юрий Гиберт.
Он также отметил, что в 2015 году большое внимание будет уделяться разделению потоков пациентов. «Когда человек приходит в поликлинику, он сможет быстро сориентироваться, куда ему нужно идти. Раньше все автоматически выстраивались в очередь в регистратуру, сейчас к услугам пациентов навигаторы, дежурные администраторы, информационные киоски. Пациентов с острой болью всегда примут в отделении неотложной помощи. А если нужна справка — в кабинете доврачебного приема», — пояснил Юрий Гиберт.
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