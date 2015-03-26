nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Железная дорога готовится к весеннему паводку

26 марта 2015, 08:42
На Свердловской железной дороге Тюменского региона идет подготовка к возможному паводку, ведь поездам нужны расчищенные пути. Работа проводится во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, подразделениями МЧС России.

По информации службы корпоративных коммуникаций СвЖД Тюменского региона, проводится тщательная проверка состояния водопропускных труб, опор контактной сети, систем водоотводов на станциях и прилегающих территориях. Принимаемые меры нацелены, прежде всего, на исключение случаев деформации земляного полотна и обеспечение безопасности движения.

Особое внимание уделяется подготовке инженерных сооружений, вскрытию от снега и льда кюветов, мониторингу данных уровня воды у мостов. Для своевременного завершения вывоза снега со станций, вскрытия водоотводов и лотков максимально задействована снегоуборочная техника: 6 снегоуборочных и пневмоочистительная машины, 4 снегоочистителя.

Организованы дополнительные обходы и дежурства работников дистанций пути на малых искусственных сооружениях с недостаточной водопропускной способностью. С целью обеспечения сохранности железнодорожных объектов созданы 4 мобильные аварийные бригады, которые в кротчайший срок смогут прибыть на любой участок пути для оперативного устранения неисправностей, вызванных паводком.

Для предотвращения размывов, разрушений инженерных сооружений и ликвидации возможных последствий паводка на станции Войновка сформирован противоразмывный поезд со щебнем и пиломатериалами. Приводится в готовность техника (бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и т.д.).

Напомним, СвЖД в границах Тюменского региона проходит по территории 26 муниципальных образований (в зоне ответственности — 101 малый мост, 103 водопропускных трубы).

#Новости#СвЖД#Тюменская область#Железные дороги#Паводок#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25