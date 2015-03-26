Железная дорога готовится к весеннему паводку

Организованы дополнительные обходы и дежурства работников дистанций пути на малых искусственных сооружениях с недостаточной водопропускной способностью. С целью обеспечения сохранности железнодорожных объектов созданы 4 мобильные аварийные бригады, которые в кротчайший срок смогут прибыть на любой участок пути для оперативного устранения неисправностей, вызванных паводком.