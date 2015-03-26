Железная дорога готовится к весеннему паводку

По информации службы корпоративных коммуникаций СвЖД Тюменского региона, проводится тщательная проверка состояния водопропускных труб, опор контактной сети, систем водоотводов на станциях и прилегающих территориях. Принимаемые меры нацелены, прежде всего, на исключение случаев деформации земляного полотна и обеспечение безопасности движения.
Особое внимание уделяется подготовке инженерных сооружений, вскрытию от снега и льда кюветов, мониторингу данных уровня воды у мостов. Для своевременного завершения вывоза снега со станций, вскрытия водоотводов и лотков максимально задействована снегоуборочная техника: 6 снегоуборочных и пневмоочистительная машины, 4 снегоочистителя.
Организованы дополнительные обходы и дежурства работников дистанций пути на малых искусственных сооружениях с недостаточной водопропускной способностью. С целью обеспечения сохранности железнодорожных объектов созданы 4 мобильные аварийные бригады, которые в кротчайший срок смогут прибыть на любой участок пути для оперативного устранения неисправностей, вызванных паводком.
Для предотвращения размывов, разрушений инженерных сооружений и ликвидации возможных последствий паводка на станции Войновка сформирован противоразмывный поезд со щебнем и пиломатериалами. Приводится в готовность техника (бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и т.д.).
Напомним, СвЖД в границах Тюменского региона проходит по территории 26 муниципальных образований (в зоне ответственности — 101 малый мост, 103 водопропускных трубы).