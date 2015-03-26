Юные тюменцы покажут свое мастерство в пуле

Как сообщил главный судья соревнований Вадим Николаевич Кривда, в последнее время интерес ребят к данному виду спорта только увеличивается: «Перспектива победы в данном мероприятии — это место в составе сборной Тюменской области по бильярному спорту, а затем и возможное участие в первенствах Тюменской области и России».