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Юные тюменцы покажут свое мастерство в пуле

26 марта 2015, 10:17
У молодых тюменцев неподдельный интерес вызывает такой вид спорта как бильярд. 27 марта, в 12.00 в стенах клуба «Star-Классик» (ул. Ленина, 4) состоится первенство города Тюмени по бильярдному спорту среди спортсменов до 18 лет.
Сюжет
Тюмень

Юным участникам предстоит показать свое мастерство в пуле — разновидности бильярда. На игровом поле встретятся воспитанники МАОУ ДОД СДЮСШОР № 4 и тюменцы, умеющие хорошо обращаться с кием и шарами, возраст которых от 10 лет.

Как сообщил главный судья соревнований Вадим Николаевич Кривда, в последнее время интерес ребят к данному виду спорта только увеличивается: «Перспектива победы в данном мероприятии — это место в составе сборной Тюменской области по бильярному спорту, а затем и возможное участие в первенствах Тюменской области и России».

Награждение победителей и закрытие соревнований состоится в воскресенье, 29 марта, в 15 часов.

Департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени желает участникам первенства по бильярдному спорту крепкой руки и меткости!

Также первенство Тюменской области по бильярдному спорту (пирамида) пройдет в эти выходные, 28–29 марта, в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12, 2 этаж). Начало соревнований в 12.00.

#Новости#Спорт#Первенство#Тюмень#Бильярд#Женя
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