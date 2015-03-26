Юные тюменцы покажут свое мастерство в пуле

Юным участникам предстоит показать свое мастерство в пуле — разновидности бильярда. На игровом поле встретятся воспитанники МАОУ ДОД СДЮСШОР № 4 и тюменцы, умеющие хорошо обращаться с кием и шарами, возраст которых от 10 лет.
Как сообщил главный судья соревнований Вадим Николаевич Кривда, в последнее время интерес ребят к данному виду спорта только увеличивается: «Перспектива победы в данном мероприятии — это место в составе сборной Тюменской области по бильярному спорту, а затем и возможное участие в первенствах Тюменской области и России».
Награждение победителей и закрытие соревнований состоится в воскресенье, 29 марта, в 15 часов.
Департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени желает участникам первенства по бильярдному спорту крепкой руки и меткости!
Также первенство Тюменской области по бильярдному спорту (пирамида) пройдет в эти выходные, 28–29 марта, в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12, 2 этаж). Начало соревнований в 12.00.