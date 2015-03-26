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В Тюмени 166 площадок для бесплатных занятий спортом

26 марта 2015, 15:17
В апреле 161 спорторганизатор Тюмени будет проводить занятия на 166 объектах, расположенных на территориях дворов, спортивных комплексов и образовательных учреждений, скверов, стадионов.
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Тюмень

Горожанам разного возраста предложены различные виды спорта, среди которых: мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол, регби, бильярд, шахматы, скандинавская ходьба. Продолжает свою работу проект «Танцуй на здоровье!». Любителей закаливания также приглашают присоединиться к группе моржей и искупаться в озере Липовое-2.

Теперь в рамках работы по месту жительства в поселке Березняки под руководством спорторганизатора Максима Хохлова можно заниматься и таким популярным видом как дзюдо. Максим Александрович является тренером-преподавателем тюменского «Центра дзюдо», ведет спортивную детскую секцию в СК «Муромец». Его воспитанники охотно кроме тренировок посещают уличную площадку, где Максим ведет с ними занятия общей физической подготовкой. А в качестве спорторганизатора он привлек к дзюдо группу жителей от 18 лет и старше. «С удовольствием занимаются и молодые ребята, и те, кто уже среднего возраста. Не ради достижений, а ради здоровья, ведь поддерживать себя в форме надо всегда. К примеру, я, хоть и веду тренерскую деятельность, кроме дзюдо обучаю жителей Березняков скандинавской ходьбе. Мне самому этот вид очень нравится. „Ходят за здоровьем“ не только представители старшего поколения, есть в группе и люди до 30 лет. А в скором времени будут и школьники — договоренность с руководством СОШ № 46 уже есть, там окажут помощь в привлечении ребят и девчат», — поделился своими планами спорторганизатор.

В апреле занятия по различным видам проводятся по расписанию, ознакомиться с которым можно на портале «Тюмень — наш дом» в рубрике «Мой спортивный организатор». В расписании возможны изменения. Чтобы избежать недоразумений, просим заранее созваниваться по указанному в графике номеру телефона и уточнять расписание каждого конкретного спорторганизатора. Замечания, предложения и вопросы по деятельности спорторганизаторов принимаются и рассматриваются в группах «Спорторганизаторы Тюмени» В контакте и в Одноклассниках.

Ответы на вопросы и консультации также можно получить по телефону отдела организации работы по месту жительства департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени 461–399.

#Новости#Спортплощадка#Спорт#Тюмень#Женя
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