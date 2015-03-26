В Тюмени 166 площадок для бесплатных занятий спортом

Теперь в рамках работы по месту жительства в поселке Березняки под руководством спорторганизатора Максима Хохлова можно заниматься и таким популярным видом как дзюдо. Максим Александрович является тренером-преподавателем тюменского «Центра дзюдо», ведет спортивную детскую секцию в СК «Муромец». Его воспитанники охотно кроме тренировок посещают уличную площадку, где Максим ведет с ними занятия общей физической подготовкой. А в качестве спорторганизатора он привлек к дзюдо группу жителей от 18 лет и старше. «С удовольствием занимаются и молодые ребята, и те, кто уже среднего возраста. Не ради достижений, а ради здоровья, ведь поддерживать себя в форме надо всегда. К примеру, я, хоть и веду тренерскую деятельность, кроме дзюдо обучаю жителей Березняков скандинавской ходьбе. Мне самому этот вид очень нравится. „Ходят за здоровьем“ не только представители старшего поколения, есть в группе и люди до 30 лет. А в скором времени будут и школьники — договоренность с руководством СОШ № 46 уже есть, там окажут помощь в привлечении ребят и девчат», — поделился своими планами спорторганизатор.