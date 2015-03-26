На юге области — 2 новых нефтяных месторождения

Нефти с каждым годом добывают все больше: так, в 2014 году на поверхность подняли 10,7 млн тонн сырья, это на 11,5% больше, чем в 2013 году. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал начальник отдела недропользования и ТЭК областного департамента недропользования и экологии Антон Климович.
Объем извлекаемых и разведанных на данный момент запасов нефти на территории юга Тюменской области — более 430 млн тонн, а добыто за весь период освоения было 50 млн тонн. «Таким образом, ресурсная база Тюменской области позволяет развивать нефтедобычу еще на протяжении долгого времени, — отмечает Антон Климович. — При этом наверняка будут открыты и другие месторождения».
В Тюменской области выдано 34 лицензии на использование недр 18 недропользователям, добыча проходит на 12 месторождениях. Их особенности следующие: небольшие по запасам, удаленная от инфраструктуры территория, большая часть — трудноизвлекаемые запасы. «Они относятся к тюменской свите, которая характеризуется малой толщиной пластов, геологической неоднородностью», — говорит начальник управления недропользования.
Добывают нефть в Тюменской области две крупных компании — «Роснефть» («РН-Уватнефтегаз) и «Газпромнефть» («Газпромнефть-Хантос»), два независимых недропользователя — «ПИТ Сибинтек», «Норд ост Гео». Их нефтедобыча составила 10 млн тонн, 446,5 тысяч тонн, более 300 тысяч тонн и более 1 тысячи тонн соответственно.
Добыча нефти неразрывно связана с добычей попутного нефтяного газа. В 2014 году было добыто 436 млн кубометров. Однако ключевой показатель — не его количество, а количество утилизации, то есть полезного использования. Чтобы довести его до 95%, правительство области вместе с нефтяными компаниями создали рабочую группу.
По словам Антона Геннадьевича, месторождения достаточно удалены, труб там нет, поэтому компании используют газ для выработки тепловой или электрической энергии: ставят газотурбинные или газопоршневые электростанции.
В ближайшие пять лет дочернее общество «Роснефти» планирует ввести в разработку одиннадцать новых месторождений. Благодаря этому оно сможет добывать не менее 10 млн тонн нефти в год.
На 2016 год запланирован ввод в разработку Южно-Нюрымского месторождения. Лицензию на его освоение получил «Сургутнефтегаз».