На юге области — 2 новых нефтяных месторождения

Нефти с каждым годом добывают все больше: так, в 2014 году на поверхность подняли 10,7 млн тонн сырья, это на 11,5% больше, чем в 2013 году. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал начальник отдела недропользования и ТЭК областного департамента недропользования и экологии Антон Климович.