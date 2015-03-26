nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Пермякова иномарку после ДТП отбросило на фонарный столб

26 марта 2015, 12:26
В восьмом часу вечера в среду, 25 марта, на улице Пермякова столкнулись автомобили Hyundai и Toyota. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, выезжая с парковочного кармана, не предоставила преимущество другой иномарке, ехавшей по главной дороге.

После столкновения Hyundai отбросило на опору уличного освещения. В аварии пострадала водитель Hyundai, девушка 22-х лет. У неё черепно-мозговая травма, ушибы лица и голени.

В одиннадцатом часу вечера на улице Мелиораторов другой автомобиль Hyundai сбил пешехода. По предварительным данным, 37-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Врачи диагностировали у него ушиб предплечья. Пешеход находился в нетрезвом состоянии.

Около 8 утра на 183 км автодороги Курган — Тюмень в Калининском районе автомобиль Mazda сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. У пешехода перелом ключицы и сотрясение головного мозга.

В селе Армизонское на улице Ленина в 13 часов 15 минут автомобиль УАЗ въехал в стоящий автобус МАЗ. В момент столкновения автобус высаживал пассажиров в остановочном кармане. Ушиб бедра получил 59-летний водитель УАЗа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. По предварительным данным, причиной аварии стала неверно выбранная скорость водителем легкового автомобиля.

Около девяти часов вечера в Тюменском районе на 19 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулся автомобиль Kia. По предварительным данным, водитель совершала поворот в сторону станции Туринская, но выбрала скорость не соответствующую конкретным дорожным условиям. В аварии пострадала пассажирка иномарки, девушка 20-ти лет. У неё ушиб шейного отдела позвоночника.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло пять ДТП, в них пострадали пять человек.

#Новости#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25