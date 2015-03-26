На Пермякова иномарку после ДТП отбросило на фонарный столб

Около девяти часов вечера в Тюменском районе на 19 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулся автомобиль Kia. По предварительным данным, водитель совершала поворот в сторону станции Туринская, но выбрала скорость не соответствующую конкретным дорожным условиям. В аварии пострадала пассажирка иномарки, девушка 20-ти лет. У неё ушиб шейного отдела позвоночника.