На Пермякова иномарку после ДТП отбросило на фонарный столб

После столкновения Hyundai отбросило на опору уличного освещения. В аварии пострадала водитель Hyundai, девушка 22-х лет. У неё черепно-мозговая травма, ушибы лица и голени.
В одиннадцатом часу вечера на улице Мелиораторов другой автомобиль Hyundai сбил пешехода. По предварительным данным, 37-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Врачи диагностировали у него ушиб предплечья. Пешеход находился в нетрезвом состоянии.
Около 8 утра на 183 км автодороги Курган — Тюмень в Калининском районе автомобиль Mazda сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. У пешехода перелом ключицы и сотрясение головного мозга.
В селе Армизонское на улице Ленина в 13 часов 15 минут автомобиль УАЗ въехал в стоящий автобус МАЗ. В момент столкновения автобус высаживал пассажиров в остановочном кармане. Ушиб бедра получил 59-летний водитель УАЗа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. По предварительным данным, причиной аварии стала неверно выбранная скорость водителем легкового автомобиля.
Около девяти часов вечера в Тюменском районе на 19 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулся автомобиль Kia. По предварительным данным, водитель совершала поворот в сторону станции Туринская, но выбрала скорость не соответствующую конкретным дорожным условиям. В аварии пострадала пассажирка иномарки, девушка 20-ти лет. У неё ушиб шейного отдела позвоночника.
Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло пять ДТП, в них пострадали пять человек.