Долги за ЖКХ у жителей Тюмени начнут требовать активнее

Более 50%, в просроченной дебиторской задолженности составляют долги жителей города Тюмени, сообщил на совещании по вопросу улучшения платежной дисциплины в сфере ЖКХ 25 марта главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский. В целом по области долги населения составляют 83% в общей сумме дебиторских долгов.
В то же время главный федеральный инспектор обратил внимание на тот факт, что в разрезе регионов Уральского федерального округа, Тюменская область выглядит лучше всех. Просроченная «дебиторка» меньше только в Курганской области, просроченная «кредиторка» в нашем регионе — самая низкая.
Тем не менее существующая отрицательная динамика идёт в разрез с поручениями главы государства и требует принятия мер.
Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин проинформировал о проведённой работе и планах региональных органов власти по ликвидации имеющейся задолженности.
О проводимой работе с должниками доложили также руководители ресурсоснабжающих организаций.
О причинах образования долгов своё мнение высказали представители прокуратуры, а также представители СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области, имеющие поручение от главы государства совместно с МВД принять соответствующие меры по снижению задолженности перед ОАО «Газпром».
Нужно усилить претензионно-исковую работу со стороны управляющих компаний
По итогам совещания главным федеральным инспектором обращено внимание на необходимость усиления претензионно-исковой работы, в первую очередь, со стороны управляющих компаний, сообщает пресс-центр федерального инспектора.
В своем выступлении главный федеральный инспектор отметил, что совещание проводится в соответствии с поручением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 09 января 2012 г. № Пр-66 в части обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры и от 6 июля 2013 г. № Пр-1479 в части недопущения роста задолженностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства и их ликвидации.