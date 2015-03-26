Долги за ЖКХ у жителей Тюмени начнут требовать активнее

Ресурсоснабжающие компании, работающие в Тюменском регионе, продолжают бороться с должниками. Между тем, за год объем просроченной дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области увеличился на 6%, и составил 1 млрд 492 млн рублей. Объем просроченной кредиторской задолженности вырос на почти на 66%, и составил более 198,5 млн рублей, в том числе за энергоресурсы — до 52,3 млн рублей.