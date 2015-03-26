Биатлонистка скончалась на гонке в Тюмени из-за сердечной недостаточности

Первоначальную причину смерти — допинг — не утвердили сразу: в крови у биатлонистки Алины Якимкиной каких-либо запрещенных препаратов не обнаружено.
Смерть спортсменки наступила в результате острой сердечной недостаточности, сообщает сегодня первый отдел процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.
В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области выделен и направлен материал доследственной проверки в следственное управление Следственного комитета по Удмурдской Республике для дачи оценки действию медицинских работников Республики, проводивших обследование биатлонистки перед этапом Кубка России.