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Биатлонистка скончалась на гонке в Тюмени из-за сердечной недостаточности

26 марта 2015, 13:17
В феврале 2015 года на этапе Кубка России в Тюмени скончалась биатлонистка Алина Якимкина. Сегодня тюменские следователи сообщают, что смерть спортсменки наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Первоначальную причину смерти — допинг — не утвердили сразу: в крови у биатлонистки Алины Якимкиной каких-либо запрещенных препаратов не обнаружено.

Смерть спортсменки наступила в результате острой сердечной недостаточности, сообщает сегодня первый отдел процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области выделен и направлен материал доследственной проверки в следственное управление Следственного комитета по Удмурдской Республике для дачи оценки действию медицинских работников Республики, проводивших обследование биатлонистки перед этапом Кубка России.

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