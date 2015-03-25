В Тюмени прошла международная матчевая встреча по боксу Россия — Куба

Турнир, проходящий в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», собрал беспрецедентное количество звездных гостей. Среди них такие известные персоны, как депутат Государственной думы Российской Федерации, чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев, прославленный российский боксер и президент Федерации бокса Тюменской области Евгений Макаренко, Председатель Совета директоров Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, известный телеведущий и мастер восточных единоборств Сергей Бадюк, главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк и мн. др.
Молодые боксеры 2-х стран боролись за право называться лучшей юниорской командой. Спортивную честь своих стран отстаивали сильнейшие спортсмены — победители и призеры различных соревнований. Итог — 5:5. Победила дружба!
Результаты поединков в каждой весовой категории:
49 кг: Воробьев Антон VS Хорхе Алехандро Гриньан Меренсио, победу одержал Хорхе Алехандро Гриньан Меренсио
52 кг: Родионов Алберт VS Ариель Умберто Перес -де ла Торрес, победу одержал Родионов Алберт
56 кг: Харьков Олег VS Ирасель Палчеми Сандо, победу одержал Ирасель Палчеми Сандо
60 кг: Медведев Илья VS Виктор Габриель Бартелеми Рамирес, победу одержал Медведев Илья
64 кг: Дьяконов Айтал VS Исами Барбаро Меса Рамос, победу одержал Дьяконов Айтал
69 кг: Туменов Беберт VS Йоханлер Мартинес Гарсия, победу одержал Туменов Беберт
75 кг: Атаев Тулпар VS Освари Давид Морел Гутиерес, победу одержал Освари Давид Морел Гутиерес
81 кг: Шихшаев Далгат-Баг VS Ленар Перес Франсуа, победу одержал Ленар Перес Франсуа
91 кг: Микаелян Артем VS Карлос Хесус Фромета Ромеро, победу одержал Карлос Хесус Фромета Ромеро
91 кг: Топузян Валерий VS Даиниер Кристиан Перо Хустис, победу одержал Топузян Валерий
Организаторами турнира выступили Региональная общественная организация «Новый Поток» и Федерация бокса Тюменской области.