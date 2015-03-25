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В Тюмени прошла международная матчевая встреча по боксу Россия — Куба

25 марта 2015, 13:00
Международная матчевая встреча по боксу Россия — Куба, приуроченная к 70-летию Великой Победы состоялась в Тюмени 21 марта 2015 года.

Турнир, проходящий в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», собрал беспрецедентное количество звездных гостей. Среди них такие известные персоны, как депутат Государственной думы Российской Федерации, чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев, прославленный российский боксер и президент Федерации бокса Тюменской области Евгений Макаренко, Председатель Совета директоров Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, известный телеведущий и мастер восточных единоборств Сергей Бадюк, главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк и мн. др.

Молодые боксеры 2-х стран боролись за право называться лучшей юниорской командой. Спортивную честь своих стран отстаивали сильнейшие спортсмены — победители и призеры различных соревнований. Итог — 5:5. Победила дружба!

Результаты поединков в каждой весовой категории:

49 кг: Воробьев Антон VS Хорхе Алехандро Гриньан Меренсио, победу одержал Хорхе Алехандро Гриньан Меренсио

52 кг: Родионов Алберт VS Ариель Умберто Перес -де ла Торрес, победу одержал Родионов Алберт

56 кг: Харьков Олег VS Ирасель Палчеми Сандо, победу одержал Ирасель Палчеми Сандо

60 кг: Медведев Илья VS Виктор Габриель Бартелеми Рамирес, победу одержал Медведев Илья

64 кг: Дьяконов Айтал VS Исами Барбаро Меса Рамос, победу одержал Дьяконов Айтал

69 кг: Туменов Беберт VS Йоханлер Мартинес Гарсия, победу одержал Туменов Беберт

75 кг: Атаев Тулпар VS Освари Давид Морел Гутиерес, победу одержал Освари Давид Морел Гутиерес

81 кг: Шихшаев Далгат-Баг VS Ленар Перес Франсуа, победу одержал Ленар Перес Франсуа

91 кг: Микаелян Артем VS Карлос Хесус Фромета Ромеро, победу одержал Карлос Хесус Фромета Ромеро

91 кг: Топузян Валерий VS Даиниер Кристиан Перо Хустис, победу одержал Топузян Валерий

Организаторами турнира выступили Региональная общественная организация «Новый Поток» и Федерация бокса Тюменской области.

#Новости#Россия#Бокс#Куба#Женя#Спорт
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