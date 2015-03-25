В Тюмени прошла международная матчевая встреча по боксу Россия — Куба

Турнир, проходящий в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», собрал беспрецедентное количество звездных гостей. Среди них такие известные персоны, как депутат Государственной думы Российской Федерации, чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев, прославленный российский боксер и президент Федерации бокса Тюменской области Евгений Макаренко, Председатель Совета директоров Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, известный телеведущий и мастер восточных единоборств Сергей Бадюк, главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк и мн. др.