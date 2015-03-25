Утилизационный сбор в России может вырасти на четверть

Напомним, что ранее уже сообщалось о том, что Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития в правительстве было поручено подготовить предложения о повышении с 1 января 2019 года транспортного налога и экологических сборов с неэкологичной и старой техники, а также по индексации утилизационного сбора на размер инфляции.