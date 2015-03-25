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Утилизационный сбор в России может вырасти на четверть

25 марта 2015, 12:22
Утилизационный сбор на автопроизводителей, введенный в России для защиты от импорта, может увеличиться на 20%-25%. Правительство обеспокоено снижением доли этой заградительной меры из-за девальвации рубля.

По неподтвержденным данным, правительство намерено индексировать ставку утилизационного сбора на импортные автомобили. Причиной для такого шага называется девальвации рубля и рост инфляции. В российском правительстве считают, что обесценивание рубля стало причиной сокращения доли утилизационного сбора в таможенной стоимости автомобиля с 10% — 15% в 2012 — 2013 годах, до 2% — 7% в настоящее время.

Как полагают в кабмине, «де-факто существенно снизился уровень нетарифной защиты внутреннего производства от импорта». В этой связи, увеличение утилизационного сбора может произойти в третьем квартале текущего года, а заградительная пошлина может увеличиться на 20% — 25%. Такой шаг поможет правительству пополнить бюджет, и даже направить полученые доходы на поддержку льготного автолизинга.

Напомним, что под давлением Евросоюза, США и Японии, ставших инициаторами разбирательства в ВТО с РФ по поводу введения утилизационного сбора, с прошлого года эта мера наложена и на автопроизводителей, ведущих сборку в России, что в дальнейшем компенсируется им за счет промышленных субсидий.

Напомним, что ранее уже сообщалось о том, что Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития в правительстве было поручено подготовить предложения о повышении с 1 января 2019 года транспортного налога и экологических сборов с неэкологичной и старой техники, а также по индексации утилизационного сбора на размер инфляции.

#Новости#Автомобили#Утилизация#Транспорт#Маша#Общество
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