У троих тюменцев подтвердилась корь

Среди попавших в больницы 3 взрослых, из них старше 35 лет — 1 и 3 детей, в том числе до 1 года — 2 с 1 года до 14 лет — 1. Все заболевшие не привиты против кори: не достигли прививочного возраста 2 детей, 1 ребенок и 3 взрослых без сведений о прививках.
На 20 марта 2015 года сформировано 8 эпидемических очагов. Контактных в очагах 659 человек, из них 515 взрослых, 144 детей. Из числа контактных подлежало прививкам 389 человек, в том числе 9 детей, 380 взрослых. Отказалось от прививок 18 человек.
В семейных очагах, домах по адресам проживания больных корью проводится медицинское наблюдение, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям без ограничения возраста.
При проведении противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции выявляются лица, не привитые против кори по различным причинам (отказы, медицинские отводы, без причины), а также не имеющие документального подтверждения о ранее проведенных прививках.
В управлении напоминают, что корь — это воздушно-капельная инфекция, управляемая средствами вакцинопрофилактики. Прививка против кори, в том числе в данной эпидемической ситуации, является самым эффективным и доступным способом предупреждения заболевания. Сделав прививку против кори, человек защищает себя и окружающих лиц от заболевания.
Прививки против кори населению Тюменской области проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в 1 год и 6 месяцев. Взрослым с 18–35 лет (включительно) не привитым, не болевшим корью ранее и не имеющих документального подтверждения о ранее проведенных прививках прививки проводятся двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.
Иммунизация против кори в плановом порядке по возрасту проводится в муниципальных лечебно-профилактических организациях г. Тюмени и Тюменской области по месту жительства и месту работы — бесплатно, а также в других лечебных учреждениях иной формы собственности.