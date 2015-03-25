У троих тюменцев подтвердилась корь

Среди попавших в больницы 3 взрослых, из них старше 35 лет — 1 и 3 детей, в том числе до 1 года — 2 с 1 года до 14 лет — 1. Все заболевшие не привиты против кори: не достигли прививочного возраста 2 детей, 1 ребенок и 3 взрослых без сведений о прививках.