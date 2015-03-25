Тюменцы смогут получать медицинские услуги по программе «ОМС+»

Прежде всего, Юрий Гиберт отметил, что с 2014 года в поликлиниках города регулярно проводятся Дни малютки. Это, по его словам, очень удобно для мам, которые в специально отведенный день могут за короткое время посетить со своими малышами сразу всех необходимых врачей узкого профиля, осмотр которых необходим детям в возрасте одного месяца.
Также директор департамента рассказал о ряде пилотных проектов, которые в настоящее время реализуются в муниципальных поликлиниках Тюмени. Так, на базе городской поликлиники № 12 внедряется «Работа психолога с коллективом и пациентами», на базе городской поликлиники № 5 начал работать проект «Управление медицинской организацией».
Кроме этого, планируется реализация проекта «ОМС +», который предусматривает предоставление застрахованным лицам медицинских и сервисных услуг, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования. Проект предполагает расширение возможностей применения медицинских и сервисных услуг, современных и эффективных лекарственных средств.
На отраслевом совещании отметили, что тюменцу стало проще и быстрее записаться на прием к врачу. «В поликлиниках города Тюмени продолжается дальнейшая работа по развитию организационных технологий, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи. Отмечается увеличение записи пациентами через интернет на 77 629 записей (1,1 %), через инфокиоски — на 20 980 записей (0,4 %), через контакт-центр — на 59 399 записей (1,0 %), что позволяет снизить нагрузку на регистратуру. Как показывает видеомониторинг, очереди в регистратурах отсутствуют», — рассказал Юрий Гиберт.
Он также добавил, что на протяжении трех лет в поликлиниках города растет укомплектованность участковыми терапевтами и узкими специалистами. В течение последних лет отмечается рост заработной платы медицинских работников, сообщают в пресс-службе администрации г. Тюмени.
Фото: http://karel.mk.ru