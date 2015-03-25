Тюменцы смогут получать медицинские услуги по программе «ОМС+»

Прежде всего, Юрий Гиберт отметил, что с 2014 года в поликлиниках города регулярно проводятся Дни малютки. Это, по его словам, очень удобно для мам, которые в специально отведенный день могут за короткое время посетить со своими малышами сразу всех необходимых врачей узкого профиля, осмотр которых необходим детям в возрасте одного месяца.