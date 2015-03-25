Тюменцев зовут наводить чистоту в городе

Несмотря на то, что в Тюмени имеется немалое количество контейнерных площадок для мусора, и входные группы подъездов оборудованы урнами, в городе появляется все больше несанкционированных свалок. Многим кажется, что от того, что они выбросят на дорогу маленькую бумажку, грязнее город не станет. На самом деле, уже через некоторое время на этом месте может образоваться большая свалка.

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