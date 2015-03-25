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Тюменцев зовут наводить чистоту в городе

25 марта 2015, 12:51
Несмотря на то, что в Тюмени имеется немалое количество контейнерных площадок для мусора, и входные группы подъездов оборудованы урнами, в городе появляется все больше несанкционированных свалок. Многим кажется, что от того, что они выбросят на дорогу маленькую бумажку, грязнее город не станет. На самом деле, уже через некоторое время на этом месте может образоваться большая свалка.
Сюжет
Тюмень

По инициативе городской администрации 25 апреля с 9 до 13 часов в Тюмени пройдет весенний субботник. Чтобы навести чистоту и порядок на всех территориях города, администрация запланировала с помощью неравнодушных граждан собрать и вывезти мусор и отходы, которые образовались под вытаявшим снегом; ликвидировать несанкционированные свалки; отремонтировать и покрасить малые архитектурные ограждения, а также побелить стволы деревьев и бордюры.

Граждане, проживающие в частных домах, в день проведения субботника могут по телефону оставить заявку в управе соответствующего административного округа на вывоз собранного мусора, а также воспользоваться дополнительно установленными бункерами для сбора отходов.

Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья после подачи заявки на участие в субботнике будут предоставлены мешки, перчатки и выданы бесплатные талоны на прием мусора и отходов на городской полигон ТБО, который расположен на 9-м км Велижанского тракта.

Всем тюменским предприятиям и организациям, желающим принять участие в субботнике, после подачи заявки в управу соответствующего административного округа также будут выданы бесплатные талоны на прием мусора и отходов на городской полигон ТБО, сообщают в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

По всем вопросам организации субботника, выдачи бесплатных талонов и инвентаря необходимо обращаться:

— в управу Восточного административного округа (ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 208, тел. 51-02-53);

— в управу Калининского административного округа (ул. Луначарского, 61, каб. 213, тел. 43-20-46);

— в управу Ленинского административного округа (ул. Мельникайте, 74, каб. 301, тел. 20-63-75);

— в управу Центрального административного округа (ул. Республики, 36, каб. 203, тел. 64-20-24).

Фото: http://www.imenno.ru

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