Тюменцев зовут наводить чистоту в городе

По инициативе городской администрации 25 апреля с 9 до 13 часов в Тюмени пройдет весенний субботник. Чтобы навести чистоту и порядок на всех территориях города, администрация запланировала с помощью неравнодушных граждан собрать и вывезти мусор и отходы, которые образовались под вытаявшим снегом; ликвидировать несанкционированные свалки; отремонтировать и покрасить малые архитектурные ограждения, а также побелить стволы деревьев и бордюры.
Граждане, проживающие в частных домах, в день проведения субботника могут по телефону оставить заявку в управе соответствующего административного округа на вывоз собранного мусора, а также воспользоваться дополнительно установленными бункерами для сбора отходов.
Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья после подачи заявки на участие в субботнике будут предоставлены мешки, перчатки и выданы бесплатные талоны на прием мусора и отходов на городской полигон ТБО, который расположен на 9-м км Велижанского тракта.
Всем тюменским предприятиям и организациям, желающим принять участие в субботнике, после подачи заявки в управу соответствующего административного округа также будут выданы бесплатные талоны на прием мусора и отходов на городской полигон ТБО, сообщают в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.
По всем вопросам организации субботника, выдачи бесплатных талонов и инвентаря необходимо обращаться:
— в управу Восточного административного округа (ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 208, тел. 51-02-53);
— в управу Калининского административного округа (ул. Луначарского, 61, каб. 213, тел. 43-20-46);
— в управу Ленинского административного округа (ул. Мельникайте, 74, каб. 301, тел. 20-63-75);
— в управу Центрального административного округа (ул. Республики, 36, каб. 203, тел. 64-20-24).
Фото: http://www.imenno.ru