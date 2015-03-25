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Посевная будет сложной: под снегом — часть урожая

25 марта 2015, 17:02
Подготовку к весенне-полевым работам обсуждали руководители сельскохозяйственных предприятий Тюменского района на совещании. Встреча проходила при участии директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимира Чейметова.

Глава Тюменского района Светлана Иванова напомнила собравшимся, что до начала посевной кампании остался месяц, и из-за части неубранного в прошлом году урожая, оставшегося под снегом, а также из-за роста цен на удобрения, запчасти и ГСМ существуют определенные сложности, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

«Задача Тюменского района — провести весенне-полевые работы в оптимальные агротехнические сроки, потому как благодаря слаженной работе весной определяется результат по итогам уборочных работ осенью, — подчеркнул Владимир Чейметов. — 2015 год будет непростым, поскольку не вся земля в прошлом году была обработана — погода не позволила. Впервые за 10 лет у нас возникает необходимость уничтожения растительности, которая не была утилизирована осенью. В связи с этим есть определенные планы по отжигу остатков.

Накопление материальных ресурсов, темпы ремонта сельхозтехники, готовность людей и семенного фонда говорят о том, что все на сегодняшний день все движется очень и очень неплохо. Есть небольшая обеспокоенность в части кредитования сезонных работ, но мы встречаемся с нашими банкирами у губернатора, на самом высоком уровне обсуждаем эти вопросы. Уверен, что к периоду проведения работ мы сможем быть во всеоружии, и слаженно и организованно провести весенне-полевые работы».

#Новости#Тюменский район#АПК#Ирина#Общество
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