Посевная будет сложной: под снегом — часть урожая

Накопление материальных ресурсов, темпы ремонта сельхозтехники, готовность людей и семенного фонда говорят о том, что все на сегодняшний день все движется очень и очень неплохо. Есть небольшая обеспокоенность в части кредитования сезонных работ, но мы встречаемся с нашими банкирами у губернатора, на самом высоком уровне обсуждаем эти вопросы. Уверен, что к периоду проведения работ мы сможем быть во всеоружии, и слаженно и организованно провести весенне-полевые работы».