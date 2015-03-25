Посевная будет сложной: под снегом — часть урожая

Глава Тюменского района Светлана Иванова напомнила собравшимся, что до начала посевной кампании остался месяц, и из-за части неубранного в прошлом году урожая, оставшегося под снегом, а также из-за роста цен на удобрения, запчасти и ГСМ существуют определенные сложности, сообщает управление информационной политики Тюменского района.
«Задача Тюменского района — провести весенне-полевые работы в оптимальные агротехнические сроки, потому как благодаря слаженной работе весной определяется результат по итогам уборочных работ осенью, — подчеркнул Владимир Чейметов. — 2015 год будет непростым, поскольку не вся земля в прошлом году была обработана — погода не позволила. Впервые за 10 лет у нас возникает необходимость уничтожения растительности, которая не была утилизирована осенью. В связи с этим есть определенные планы по отжигу остатков.
Накопление материальных ресурсов, темпы ремонта сельхозтехники, готовность людей и семенного фонда говорят о том, что все на сегодняшний день все движется очень и очень неплохо. Есть небольшая обеспокоенность в части кредитования сезонных работ, но мы встречаемся с нашими банкирами у губернатора, на самом высоком уровне обсуждаем эти вопросы. Уверен, что к периоду проведения работ мы сможем быть во всеоружии, и слаженно и организованно провести весенне-полевые работы».