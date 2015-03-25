На Яндекс. Картах появились новые панорамы Тюмени

Последний раз съемки Тюмени проходили в 2011 году. С тех пор некоторые районы города изменились. Поэтому самые важные улицы и площади были отсняты заново. Добавлены также панорамы зданий и дорог, которые несколько лет назад только строились, сообщает пресс-служба «Яндекса». Теперь на сервисе можно увидеть, например, новую развязку на Тобольском тракте, микрорайоны Ямальский-2и Тюменский-3, новостройки на Лесопарковой улице.