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На Яндекс. Картах появились новые панорамы Тюмени

25 марта 2015, 15:21
Яндекс обновил и дополнил панорамы Тюмени. Теперь любой желающий может увидеть современный облик города, побывать в новых районах и осмотреть достопримечательности — например, Свято-Троицкий монастырь или библиотеку Тюменского государственного университета.
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Тюмень

Последний раз съемки Тюмени проходили в 2011 году. С тех пор некоторые районы города изменились. Поэтому самые важные улицы и площади были отсняты заново. Добавлены также панорамы зданий и дорог, которые несколько лет назад только строились, сообщает пресс-служба «Яндекса». Теперь на сервисе можно увидеть, например, новую развязку на Тобольском тракте, микрорайоны Ямальский-2и Тюменский-3, новостройки на Лесопарковой улице.

Съемки проходили осенью прошлого года. Их провели партнеры Яндекса — компания City Scanner. На NashGorod.ru был опубликован репортаж о том, как проходили съемки. Было сделано почти 17 тыс. новых снимков, из которых получилось более 4 тыс. панорам. Сейчас на панорамах Яндекса можно увидеть в общей сложности 470 км улиц Тюмени.

Сотрудники City Scanner, которые проводили съемку в нашем городе, тогда рассказывали корреспонденту NashGorod.ru, что из тюменской съемки им особенно запомнился район ММС: там цыгане жгли провода. «Выглядело это феерично — огонь и цыгане. Ищите на панорамах улицу Избышева», — говорили они.

Теперь на панорамах можно увидеть следующий кадр:

Также во время съемки около драмтеатра была запечатлена чья-то свадьба:

Панорамы Тюмени доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс. Карты. А владельцы сайтов могут совершенно бесплатно встроить панорамы на свой ресурс, чтобы показать пользователям достопримечательности города или, скажем, свой офис.

#Новости#Яндекс#Тюмень#Улицы#Ирина#Общество
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