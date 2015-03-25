14-летний тюменец стал чемпионом мира по тайскому боксу

«Валера занимается тайским боксом с 7 лет. Начинал свою спортивную деятельность у тренера Олега Зинера. В текущем году Валерий выиграл ряд турниров в городах: Омске, Сургуте, Тюмени и удостоился чести представлять наш город в составе национальной сборной, — сообщил порталу NashGorod.ru тренер мальчика Сергей Бабаян. — Сейчас мы будем готовиться к предстоящему Чемпионату Европы в Испании в октябре», — добавил он. Отметим, что вторым тренером маленького спортсмена является Роман Рассказов.