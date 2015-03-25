14-летний тюменец стал чемпионом мира по тайскому боксу

В Бангкоке (Тайланд) завершился двенадцатый Чемпионат мира по тайскому боксу версии WMF ( world muay federation). Мировые старты принесли сборной России 3 золотых награды среди любителей, 6 золотых медалей и чемпионских поясов в разделе полупрофи, 4 «серебра» по «любителям» и 4 — по полупрофи, а также 3 бронзовые награды.
Среди лучших спортсменов мира оказался и тюменец Валерий Садыков, который, проведя 3 боя, стал чемпионом мира в 14 лет, одержав победу нокаутом в финале над соперником из Туниса, сообщает клуб «Combat Tyumen».
В чемпионате мира, проходившем на знаменитом стадионе Люмпини, участие приняли более 40 стран, среди них и родоначальники муай тай-тайцы.
«Валера занимается тайским боксом с 7 лет. Начинал свою спортивную деятельность у тренера Олега Зинера. В текущем году Валерий выиграл ряд турниров в городах: Омске, Сургуте, Тюмени и удостоился чести представлять наш город в составе национальной сборной, — сообщил порталу NashGorod.ru тренер мальчика Сергей Бабаян. — Сейчас мы будем готовиться к предстоящему Чемпионату Европы в Испании в октябре», — добавил он. Отметим, что вторым тренером маленького спортсмена является Роман Рассказов.