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«Жемчужина Сибири» впервые примет Чемпионат России по биатлону

24 марта 2015, 13:17
В преддверие двух международных состязаний по биатлону на приз губернатора Тюменской области и «Гонки чемпионов» Тюмень также примет чемпионат России. 29 марта — 2 апреля соревнования пройдут в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», который впервые примет главные национальные старты страны в полном формате. До этого тюменский биатлонный комплекс принимал лишь отдельные гонки.

В настоящее время определен состав участников всероссийского первенства. Как сообщает Центр спортивной подготовки Тюменской области, на трассах «Жемчужины Сибири» будут соревноваться сильнейшие биатлонисты страны, в том числе и представители национальной сборной: Екатерина Юрлова, Екатерина Шумилова, Екатерина Глазырина, Дарья Виролайнен, Ольга Подчуфарова, Яна Романова, Антон Бабиков, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Максим Цветков, Антон Шипулин. Разумеется в гонках примут участие и представители ЦСП72: Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Александр Печенкин, Иван Черезов, Ирина Трусова, Ольга Шестерикова, Инна и Кристина Смирновы, Кристина Ильченко и другие.

Начнется чемпионат России с мужского и женского спринта в воскресенье, 29 марта. В понедельник пройдут гонки преследования, в среду, 1 апреля, состоятся раздельные эстафеты. Завершатся соревнования 2 апреля масс-стартами. По итогам гонок будут сформированы составы команд для подготовки к сезону 2015–2016.

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