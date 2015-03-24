«Жемчужина Сибири» впервые примет Чемпионат России по биатлону

В настоящее время определен состав участников всероссийского первенства. Как сообщает Центр спортивной подготовки Тюменской области, на трассах «Жемчужины Сибири» будут соревноваться сильнейшие биатлонисты страны, в том числе и представители национальной сборной: Екатерина Юрлова, Екатерина Шумилова, Екатерина Глазырина, Дарья Виролайнен, Ольга Подчуфарова, Яна Романова, Антон Бабиков, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Максим Цветков, Антон Шипулин. Разумеется в гонках примут участие и представители ЦСП72: Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Александр Печенкин, Иван Черезов, Ирина Трусова, Ольга Шестерикова, Инна и Кристина Смирновы, Кристина Ильченко и другие.