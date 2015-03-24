Вадим Неверов: Максим Бизюков не соблюдал рекомендаций врачей

Напомним, тяжело больной 37-летний Максим обращался за помощью к неравнодушным людям через сеть «ВКонтакте», а также в местные СМИ. Однако квалифицированную помощь «Областной противотуберкулезный диспансер» оказал мужчине лишь после того, как в сети набралось свыше 6 тысяч публикаций.
Как рассказывал Максим Бизюков, он обращался к врачам для назначения лечения в течение нескольких лет. Однако медики отказывали ему в госпитализации. Они лишь останавливали кровотечение, ставили мужчине капельницы и отправляли домой. На вопрос Максима о том, могут ли доктора предоставить ему хотя бы какие-то лекарства, ему отвечали, что «лечить нечем, все ресурсы исчерпаны».
Только после череды публикаций обращений Максима в СМИ врачи согласились оказать ему помощь. Как рассказывала его жена, мужчину, наконец, отвезли в тубдиспансер, где пообещали выдать таблетки и уколы, купировать отдышку. Однако к тому моменту положение Максима было уже настолько тяжелым, что сделать что-либо врачи не смогли. Ночью 15 марта молодой мужчина умер в реанимации тубдиспансера.
Заместитель главного врача областного противотуберкулёзного диспансера Вадим Неверов в рамках пресс-конференции, которая состоялась 24 марта, прокомментировал сложившуюся трагическую ситуацию. По его словам, Максиму Бизюкову была оказана профессиональная медицинская помощь на всех этапах его болезни. Для лечения мужчины от туберкулеза и сопутствующих заболеваний применялись как терапевтические, так и хирургические методы.
Кроме того, Вадим Неверов утверждает: «Максима даже направляли на лечение в Москву. Однако молодой человек не выполнял всех рекомендаций врачей, несвоевременно принимал лекарства, и сам свел своими действиями эффект от лечения к минимуму. Когда он всерьез задумался о своем здоровье, было уже поздно».
Заместитель главного врача также подметил, что вначале Максиму Бизюкову была присвоена вторая группа инвалидности, затем первая. Все это время мужчина пользовался определенными социальными льготами. Так, например, ему была выделена квартира для проживания с семьей. Однако мужчина продал ее и продолжил жить в квартире своей матери.