Вадим Неверов: Максим Бизюков не соблюдал рекомендаций врачей

Как рассказывал Максим Бизюков, он обращался к врачам для назначения лечения в течение нескольких лет. Однако медики отказывали ему в госпитализации. Они лишь останавливали кровотечение, ставили мужчине капельницы и отправляли домой. На вопрос Максима о том, могут ли доктора предоставить ему хотя бы какие-то лекарства, ему отвечали, что «лечить нечем, все ресурсы исчерпаны».