Тюменцев приглашают на флюорографию

Своевременное обследование органов грудной клетки позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать его лечить, а значит, избежать тяжелого течения заболевания и осложнений. Флюорография не наносит никакого вреда. К тому же на сегодняшний день почти 100% флюорографов — цифровые, а это значит, что пациент получает минимальную, безвредную лучевую нагрузку. Результаты исследования можно получить в течение нескольких минут и, самое главное, они будут абсолютно точными.