Тюменцев приглашают на флюорографию

В Тюменской области с 24 марта по 23 апреля пройдет акция «Здоровые легкие», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
В департаменте здравоохранения Тюменской области отмечают, что флюорография остаётся единственным методом, который выявляет туберкулёз на ранних стадиях его развития. Каждый человек должен обязательно пройти флюорографический осмотр один раз в год.
В рамках акции в медицинских организациях города Тюмени и области, имеющих в своем составе флюорографические кабинеты, при предъявлении паспорта все желающие смогут пройти флюорографическое обследование независимо от места проживания в течение всего рабочего дня.
Каждую субботу в ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер» все желающие, имея при себе паспорт, смогут обследоваться на туберкулез. На базе медицинской организации также будет работать горячая линия. Консультацию фтизиатра можно будет получить по телефону (3452) 42-24-98.
Дополнительно в течение месяца любой желающий житель города Тюмени сможет обследоваться на туберкулёз, воспользовавшись услугами передвижных флюорографов.
Флюоромобили появятся в местах массового пребывания горожан. Уже в эту субботу, 28 марта, проверить свои легкие можно будет у ТЦ «ПА-На-Ма» (ул. 2-я Луговая, 30) и ТЦ «Колумб» (ул. Московский тракт, 118). Передвижные флюорографы будут работать с 9:00 до 15:00.
Акция «Здоровые легкие» продолжится 4 и 11 апреля на площадках рынка «Заречный двор» (проезд Заречный, 11) и ТЦ «Колумб» (ул. Московский тракт, 118), а 18 апреля — у ТЦ «ПА-на-ма» и на Цветном бульваре.
Кроме того, в период проведения акции будут работать передвижные флюорографы в муниципальных образованиях юга Тюменской области.
Туберкулез считается социальной болезнью, поскольку с его возбудителем — микобактерией — люди контактируют постоянно. В первую очередь в группу риска попадают граждане, которые плохо питаются, не соблюдают правила гигиены и режим дня, а также те, кто болеет хроническими или частыми простудными заболеваниями.
Своевременное обследование органов грудной клетки позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать его лечить, а значит, избежать тяжелого течения заболевания и осложнений. Флюорография не наносит никакого вреда. К тому же на сегодняшний день почти 100% флюорографов — цифровые, а это значит, что пациент получает минимальную, безвредную лучевую нагрузку. Результаты исследования можно получить в течение нескольких минут и, самое главное, они будут абсолютно точными.