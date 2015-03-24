Тюменский лыжник стал победителем чемпионата России

Как отмечают в пресс-службе Центра спортивной подготовки Тюменской области, Андрей Парфенов впервые стал победителем чемпионата России. «В прологе я чувствовал себя неважно: в последнее время у меня было мало стартов, соревновательный режим был уже не тот, который планировался, поэтому и пролог сложился не очень удачно. Однако с каждым следующим забегом я понимал, что ко мне приходит то состояние, в котором я добивался отличных результатов на „Красногорской лыжне“, на этапе кубка мира Рыбинске в этом сезоне», — рассказал спортсмен.