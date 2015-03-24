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Тюменский лыжник стал победителем чемпионата России

24 марта 2015, 15:04
В деревне Кононовская Архангельской области стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. В спринте свободным стилем победу одержал представитель сборной Тюменской области Андрей Парфенов. В квалификации он показал пятое время, а в финальном забеге опередил представителя Республики Коми Ивана Анисимова и московского спортсмена Алексея Петухова.

Как отмечают в пресс-службе Центра спортивной подготовки Тюменской области, Андрей Парфенов впервые стал победителем чемпионата России. «В прологе я чувствовал себя неважно: в последнее время у меня было мало стартов, соревновательный режим был уже не тот, который планировался, поэтому и пролог сложился не очень удачно. Однако с каждым следующим забегом я понимал, что ко мне приходит то состояние, в котором я добивался отличных результатов на „Красногорской лыжне“, на этапе кубка мира Рыбинске в этом сезоне», — рассказал спортсмен.

В рамках чемпионата запланированы еще мужская и женская индивидуальные гонки, командные спринты, а также эстафеты и масс-старты. Андрей Парфенов примет участие в спринтерском забеге вместе с другим тюменским лыжником Евгением Беловым.

#Новости#Чемпионат России#Лыжные гонки#Алексей#Спорт
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