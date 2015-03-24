nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская «тридцатка» протаранила три автомобиля и сбила пешехода

24 марта 2015, 17:43
Сегодня, 24 марта, в двенадцатом часу дня на перекрестке улиц Луначарского и Полевой произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадал пешеход и были повреждены несколько автомобилей.

По словам очевидцев, на перекрестке не работал светофор. По предварительным данным, ДТП спровоцировала женщина-водитель автомобиля Kia Sorento, которая не пропустила автобус Mercedes 30-го маршрута, ехавший по главной дороге.

Удар внедорожника пришелся в переднее колесо автобуса. По словам водителя «30-ки», от удара колесо лопнуло, и автобус резко потащило в сторону. Автобус выехал на тротуар, а затем на парковку, на которой находились автомобили. Рядом с машинами стоял 59-летний мужчина. Автобус сбил его и повредил 3 припаркованных автомобиля, один из которых протащил более 10 метров, пока не остановился.

В результате происшествия 59-летний мужчина, находившийся на парковке автомобилей, получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. В салоне автобуса в момент ДТП находилось около 20-ти пассажиров. Никто из них за медицинской помощью пока не обращался.

Отметим, что в этом году в Тюменской области зарегистрировано уже более 30 дорожных аварий с участием автобусов. Около половины случаев произошли по вине водителей общественного транспорта.

#Новости#Пешеходы#Происшествия#Автобусы#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25