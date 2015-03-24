Тюменская «тридцатка» протаранила три автомобиля и сбила пешехода

Удар внедорожника пришелся в переднее колесо автобуса. По словам водителя «30-ки», от удара колесо лопнуло, и автобус резко потащило в сторону. Автобус выехал на тротуар, а затем на парковку, на которой находились автомобили. Рядом с машинами стоял 59-летний мужчина. Автобус сбил его и повредил 3 припаркованных автомобиля, один из которых протащил более 10 метров, пока не остановился.