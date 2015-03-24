Тюменская «тридцатка» протаранила три автомобиля и сбила пешехода

По словам очевидцев, на перекрестке не работал светофор. По предварительным данным, ДТП спровоцировала женщина-водитель автомобиля Kia Sorento, которая не пропустила автобус Mercedes 30-го маршрута, ехавший по главной дороге.
Удар внедорожника пришелся в переднее колесо автобуса. По словам водителя «30-ки», от удара колесо лопнуло, и автобус резко потащило в сторону. Автобус выехал на тротуар, а затем на парковку, на которой находились автомобили. Рядом с машинами стоял 59-летний мужчина. Автобус сбил его и повредил 3 припаркованных автомобиля, один из которых протащил более 10 метров, пока не остановился.
В результате происшествия 59-летний мужчина, находившийся на парковке автомобилей, получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. В салоне автобуса в момент ДТП находилось около 20-ти пассажиров. Никто из них за медицинской помощью пока не обращался.
Отметим, что в этом году в Тюменской области зарегистрировано уже более 30 дорожных аварий с участием автобусов. Около половины случаев произошли по вине водителей общественного транспорта.