Правительство региона поможет «Тюменьсудокомплекту»

Николай Брагин сказал, что на сейчас заказы на строительство и ремонт судов поступают из самых разных регионов России и Республики Казахстан. Среди основных российских заказчиков он назвал предприятия и организации Ямала, Югры, Красноярского края. «Идут переговоры с Якутией по строительству судов для Арктики. Если же говорить не только о судостроении, но и о продукции судового машиностроения, то она востребована по всей стране», — уточнил руководитель завода.