Правительство региона поможет «Тюменьсудокомплекту»

Предприятие посетил губернатор области Владимир Якушев. Он положительно оценил перспективы компании и поддержал её.
«Одна из проблем — привлечение кредитов для исполнения финансовоёмких заказов, региональное правительство может оказать поддержку во взаимодействии с банками, — отметил глава региона. — Речной транспорт очень надежный и недорогой, здесь на заводе могут строить суда самого разного типа, поэтому он должен стабильно развиваться. Наша задача — создать условия для этого. Мы составим совместную программу действий, которая позволит предприятию уверено двигаться вперед», — сообщил губернатор.
Николай Брагин сказал, что на сейчас заказы на строительство и ремонт судов поступают из самых разных регионов России и Республики Казахстан. Среди основных российских заказчиков он назвал предприятия и организации Ямала, Югры, Красноярского края. «Идут переговоры с Якутией по строительству судов для Арктики. Если же говорить не только о судостроении, но и о продукции судового машиностроения, то она востребована по всей стране», — уточнил руководитель завода.
Добавим, что предприятие образовано в 1996 году на основе ремонтно-эксплуатационной базы флота Главтюменьнефтегазстроя. За 18 лет производственной деятельности построено около 240 самоходных и несамоходных, больших и малых судов различных типов и назначений (рефрижераторные, нефтеналивные суда, сухогрузные баржи, суда технического флота и др.), сообщает пресс-служба главы региона.
Существует перспективная потребность предприятий рыбохозяйственного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа в судах и другой морской технике до 2020 года (самоходные и несамоходные рефрижераторные суда, сухогрузные баржи-площадки, нефтеналивные суда, брандвахты, буксирные теплоходы).
Республика Казахстан планирует приобрести до 2020 года суда технического флота (обстановочные суда, земснаряды, карчекраны, а также буксирные теплоходы, сухогрузные баржи, брандвахты).
В настоящее время предприятие имеет все возможности для строительства и поставки вышеуказанных единиц флота.
Также планируется строительство нефтеналивных и сухогрузных судов грузоподъемностью от 1 до 3 тысяч тонн для работы в условиях Арктики, а также строительство самоходных рефрижераторных судов с ледовым классом для работы в море.