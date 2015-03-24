Почти 70% россиян считают свою страну великой державой

В 1999 году 31% граждан называл РФ великой державой, большинство же (65%) так не считало. В 2015 году 68% опрошенных считают, что Россия является великой державой, а меньше трети населения (27%) придерживается иной точки зрения.
По словам экспертов «Левада-центра», число россиян, которые верят в величие своей страны, достигло 68% еще в ноябре прошлого года и не поменялось. Это максимальный показатель за все годы замеров, подчеркивают специалисты.
По данным социологов, большинство респондентов (68%) верят, что Россия играет значительную роль в решении международных проблем. Почти четверть населения (24%) полагает, что роль нашей страны не слишком важная, и только 5% считают, что она второстепенная. В более ранних опросах важную роль нашей страны на международной арене отмечали реже — 62% в 2010 году и 51% в 2011-м.
Фото: realisti.ru