Почти 70% россиян считают свою страну великой державой

По данным социологов, большинство респондентов (68%) верят, что Россия играет значительную роль в решении международных проблем. Почти четверть населения (24%) полагает, что роль нашей страны не слишком важная, и только 5% считают, что она второстепенная. В более ранних опросах важную роль нашей страны на международной арене отмечали реже — 62% в 2010 году и 51% в 2011-м.