Неизвестный автомобилист сбил пенсионерку и скрылся

Около восьми часов вечера на 13 км Объездной дороги автомобиль Hyundai сбил женщину 28-ми лет. У пострадавшей ушибы колена и предплечья. По предварительной информации, женщина была участницей ДТП с материальным ущербом и находилась возле своей машины, дожидаясь приезда дежурной части ГИБДД. Водитель Hyundai пояснил, что не заметил выставленного знака аварийной остановки и пешехода.