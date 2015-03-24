Неизвестный автомобилист сбил пенсионерку и скрылся

У пострадавшей ушиб таза и обоих локтей. Водитель с места происшествия скрылся. Принимаются меры к розыску скрывшегося с места ДТП водителя.
Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 5 ДТП, в них пострадали 5 человек. Все пострадавшие — женщины, четыре из них находились на дороге в качестве пешеходов.
Около девяти часов утра на перекрестке улиц Профсоюзной и Циолковского столкнулись автомобили Toyota и Mitsubishi. В аварии пострадала водитель Toyota женщина 42-х лет. У неё подозрение на сотрясение головного мозга. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение очередности проезда водителем Toyota.
Около восьми часов вечера на 13 км Объездной дороги автомобиль Hyundai сбил женщину 28-ми лет. У пострадавшей ушибы колена и предплечья. По предварительной информации, женщина была участницей ДТП с материальным ущербом и находилась возле своей машины, дожидаясь приезда дежурной части ГИБДД. Водитель Hyundai пояснил, что не заметил выставленного знака аварийной остановки и пешехода.
В Ишиме на перекрестке улиц 8-е марта и 4-й Северной на регулируемом перекрестке автомобиль Volkswagen сбил женщину 63-х лет. Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, иномарка совершала поворот. Пешеход получила ушибы плеча и бедра, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В Тюменском районе в поселке Московский автомобиль Audi сбил женщину 89-ти лет. По предварительным данным, автомобиль двигался задним ходом во дворе жилого дома. Водитель не заметил пешехода. Бабушка получила ушиб голени.