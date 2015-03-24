Количество заболевших ОРВИ в области снижается

За минувшую неделю в области зарегистрировано 9915 случаев заболеваний ОРВИ (за предыдущую — 10310), из них 3 случая гриппа. Заболеваемость совокупного населения области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 3,8%, ниже уровня порогового значения на 7,4%. Снижение заболеваемости зарегистрировано по всем возрастным категориям, кроме 0–2 лет.