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Количество заболевших ОРВИ в области снижается

24 марта 2015, 17:00
Статистика управления Роспотребнадзора по Тюменской области за последний месяц показывает снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом.

За минувшую неделю в области зарегистрировано 9915 случаев заболеваний ОРВИ (за предыдущую — 10310), из них 3 случая гриппа. Заболеваемость совокупного населения области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 3,8%, ниже уровня порогового значения на 7,4%. Снижение заболеваемости зарегистрировано по всем возрастным категориям, кроме 0–2 лет.

А вот в Тюмени общее количество заболевших даже немного выросло по сравнению с предыдущей неделей на 2%, ниже порога — на 7,8%, сообщает ведомство.

По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, среди вирусов доминирует грипп А-Н3N2 — 43,1% от положительных находок, вирусов гриппа В — 7,5%, гриппа А-Н1N1-2009 — 1,3%, парагриппа — 1,3%, вирусов негриппозной этиологии — 46,8%.

На 12 неделе (16.03.2015 — 22.03.2015) в целом на территории России продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости с превышением недельных эпидемических порогов по совокупному населению остается в 8-ми субъектах: Ивановской, Вологодской, Ульяновской, Магаданской областях, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Еврейской АО, Ненецком АО. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту зарегистрировано в 8-ми городах: Белгород, Владимир, Тула, Йошкар-Ола, Казань, Ижевск, Оренбург и Горно-Алтайск.

Напомним, чтобы не заболеть, нужно стараться оградить себя от контактов с уже заболевшими людьми, защищать органы дыхания в местах скопления людей, соблюдать правила личной гигиены, а также делать влажную уборку и проветривать помещения, и, конечно, употреблять в пищу витамины.

#Новости#Грипп#Управление Роспотребнадзора#ОРВИ#Роспотребнадзор#Медицина#Женя#Общество
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