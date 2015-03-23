В Тюмени пройдет флешмоб от фтизиатров

Сотрудники кафедры фтизиатрии Тюменской государственной медицинской академии решили возродить праздник и напомнить людям, что туберкулез можно и нужно предупредить путем проведения профилактических мероприятий и ежегодного обследования. Напомним, совсем недавно в Тюмени произошел трагический случай с Максимом Бизюковым, который умер от страшной болезни.