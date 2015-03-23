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В Тюмени пройдет флешмоб от фтизиатров

23 марта 2015, 13:00
Сотрудники и ординаторы кафедры фтизиатрии ТюмГМА начнут месячник по борьбе с туберкулезом с флешмоба, который состоится 24 марта с 19 часов на Цветном бульваре. Так медики отметят Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Как сообщают в отделе по связям с общественностью тюменской медакадемии, с конца марта по апрель врачи-фтизиатры проведут ряд мероприятий, в числе которых встреча с ветераном фтизиатрической службы Тюменской области, студенческая игра — проверка знаний и поездка в детской дом.

24 марта 1882 года Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. Позднее, в XIX веке стали отмечать День белого цветка, продавая на улицах и бульварах цветы из белой бумаги, вырученные деньги шли на помощь больным туберкулезом.

Сотрудники кафедры фтизиатрии Тюменской государственной медицинской академии решили возродить праздник и напомнить людям, что туберкулез можно и нужно предупредить путем проведения профилактических мероприятий и ежегодного обследования. Напомним, совсем недавно в Тюмени произошел трагический случай с Максимом Бизюковым, который умер от страшной болезни.

27 марта в 16 часов в музее истории ТюмГМА планируется встреча с Милицей Николаевной Хорышевой, врачом-фтизиатром, посвятившей борьбе с туберкулёзом 55 лет. Милица Хорышева прошла путь от фтизиатра до главного врача противотуберкулезного диспансера города Тюмени. В 2015 году ей исполняется 90 лет.

В профилактических мероприятих примут участие и студенты ТюмГМА, 20 апреля в лекционном зале академии пройдет «Своя игра», где студенты смогут показать свои знания о фтизиатрии, как науке, о заболевании туберкулезом и способах защиты от него.

В завершение мероприятий врачи-фтизиатры посетят детский дом в селе Исетское, где проведут литературную гостиную «Туберкулез в произведениях писателей XIX–XXI в.в.».

#Новости#Медицинская академия#Туберкулез#Медицина#Женя#Общество
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