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В Тюмень прилетели цыплята из Германии

23 марта 2015, 14:45
В пункт пропуска аэропорта «Рощино» доставили необычный груз. Из Германии в Тюмень прибыла партия суточных цыплят элитных родительских форм.
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Тюмень

Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО досмотрели 14 тысяч 880 курочек и 2 тысячи 160 петушков. Цыплята прибыли из немецкого города Нордхольц самолетом АН-26.

Известно, что цыплята благополучно перенесли перелет и стали обитателями птицефабрики «Пышминская» в селе Онохино Тюменского района, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Отметим, что аналогичный груз поступает на птицефабрики юга Тюменской области с периодичностью один раз в квартал. Этот вид кур-несушек из Германии и Голландии востребован среди наших предприятий, поскольку позволяет поддерживать генетическую чистоту линий.

Фото: http://m.progorod11.ru

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