В Тюмень прилетели цыплята из Германии

Отметим, что аналогичный груз поступает на птицефабрики юга Тюменской области с периодичностью один раз в квартал. Этот вид кур-несушек из Германии и Голландии востребован среди наших предприятий, поскольку позволяет поддерживать генетическую чистоту линий.