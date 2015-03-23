В Тюмень прилетели цыплята из Германии

Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО досмотрели 14 тысяч 880 курочек и 2 тысячи 160 петушков. Цыплята прибыли из немецкого города Нордхольц самолетом АН-26.
Известно, что цыплята благополучно перенесли перелет и стали обитателями птицефабрики «Пышминская» в селе Онохино Тюменского района, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
Отметим, что аналогичный груз поступает на птицефабрики юга Тюменской области с периодичностью один раз в квартал. Этот вид кур-несушек из Германии и Голландии востребован среди наших предприятий, поскольку позволяет поддерживать генетическую чистоту линий.
Фото: http://m.progorod11.ru