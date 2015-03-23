В мае ветераны ВОВ смогут ездить бесплатно в любом транспорте

«Для того чтобы лучше перемещаться в этот период, с 3 по 12 мая мы устанавливаем специальный режим проезда. Я подписал постановление, которое дает нашим ветеранам возможность в эти дни бесплатно пользоваться любым видом общественного транспорта. Понятно, что все они люди уже немолодые, в одиночестве им передвигаться довольно тяжело. Бесплатный проезд предусмотрен и для того, кто сопровождает ветеранов», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами по социальным вопросам.