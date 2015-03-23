В мае ветераны ВОВ смогут ездить бесплатно в любом транспорте

«Для того чтобы лучше перемещаться в этот период, с 3 по 12 мая мы устанавливаем специальный режим проезда. Я подписал постановление, которое дает нашим ветеранам возможность в эти дни бесплатно пользоваться любым видом общественного транспорта. Понятно, что все они люди уже немолодые, в одиночестве им передвигаться довольно тяжело. Бесплатный проезд предусмотрен и для того, кто сопровождает ветеранов», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами по социальным вопросам.
Он подчеркнул, что государство должно взять на себя возмещение потерь транспортным организациям. «Поэтому также подписано постановление, которое утверждает правила предоставления субсидий таким организациям», — добавил Медведев.
По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, оформление проездных билетов осуществляется по обращению ветерана или его представителя в кассу перевозчика без взимания платы за проезд и провоз багажа. Документами, которые подтверждают такое право, являются удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида Великой Отечественной войны, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
«Эти правила распространяются и на иностранных граждан, которые могут приехать на празднование Дня Победы. Сопровождающие могут иметь возможность получить билет на тот же вид транспорта, на тот же рейс, в то же время, в том же месте, где едет ветеран или инвалид Великой Отечественной войны», — сказал Дворкович.
Фото: http://www.photosight.ru