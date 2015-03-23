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Тюмень примет юниорское первенство России по дзюдо

23 марта 2015, 15:23
Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет пройдет в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» 30 марта — 1 апреля. Участие в нем примут сильнейшие дзюдоисты страны в этой возрастной категории. За три дня соревнований более 450 спортсменов выйдут на тюменское татами и разыграют 14 комплектов наград, по 7 среди юниоров и юниорок.

Как сообщает пресс-служба Центра Олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», Тюменскую область на этих соревнованиях будут представлять около 30 спортсменов, в том числе победители международных, всероссийских и областных соревнований.

Торжественное открытие и начало соревнований состоится 30 марта. В этот же день медали разыграют в весовых категориях до 48 и 52 килограммов юниорки и до 60 и 66 килограммов юниоры. В заключительный день, 1 апреля, на тюменском татами встретятся тяжеловесы, свыше 100 килограммов.

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