Тюмень примет юниорское первенство России по дзюдо

Как сообщает пресс-служба Центра Олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», Тюменскую область на этих соревнованиях будут представлять около 30 спортсменов, в том числе победители международных, всероссийских и областных соревнований.
Торжественное открытие и начало соревнований состоится 30 марта. В этот же день медали разыграют в весовых категориях до 48 и 52 килограммов юниорки и до 60 и 66 килограммов юниоры. В заключительный день, 1 апреля, на тюменском татами встретятся тяжеловесы, свыше 100 килограммов.