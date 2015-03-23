Тюмень примет юниорское первенство России по дзюдо

Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет пройдет в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» 30 марта — 1 апреля. Участие в нем примут сильнейшие дзюдоисты страны в этой возрастной категории. За три дня соревнований более 450 спортсменов выйдут на тюменское татами и разыграют 14 комплектов наград, по 7 среди юниоров и юниорок.