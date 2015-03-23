Евгений Гараничев и Доротея Вирер будут готовить для тюменских болельщиков

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области, во время мастер-класса Доротея и Евгений приготовят по одному своему любимому блюду, которые затем можно будет продегустировать. Роли поваров биатлонисты примерят впервые, так что роль ассистентов при них будут выполнять будут шеф-повар кафе tmn Юрий Захаров, руководитель Кулинарной школы «МаксиМ. Класс» Ксения Шабалина и несколько болельщиков, которых спортсмены выберут лично из числа гостей.