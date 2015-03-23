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Евгений Гараничев и Доротея Вирер будут готовить для тюменских болельщиков

23 марта 2015, 16:30
Тюменский биатлонист Евгений Гараничев и итальянская спортсменка Доротея Вирер устроят кулинарную битву в преддверие «Гонки чемпионов» в Тюмени. Мастер-класс от прославленных биатлонистов пройдет 3 апреля кафе tmn.

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области, во время мастер-класса Доротея и Евгений приготовят по одному своему любимому блюду, которые затем можно будет продегустировать. Роли поваров биатлонисты примерят впервые, так что роль ассистентов при них будут выполнять будут шеф-повар кафе tmn Юрий Захаров, руководитель Кулинарной школы «МаксиМ. Класс» Ксения Шабалина и несколько болельщиков, которых спортсмены выберут лично из числа гостей.

Количество мест ограничено, билеты продаются в кафе tmn (ул. Республики, 26). Стоимость билета: 2 000 руб., в эту сумму входит открытый мастер-класс и два блюда на дегустацию.

Напомним, Евгений Гараничев и Доротея Вирер станут участниками двух международных стартов в Тюмени: на Приз губернатора Тюменской области в ОЦВЗ «Жемчужина Сибири» 4 апреля, а также в «Гонке чемпионов» на стадионе «Геолог» 5 апреля. Участие в гонках помимо них подтвердили другие сильнейшие биатлонисты мира: Симон и Мартен Фуркады, Оле-Эйнар Бьорндален, Жан-Гийом Беатрикс, Яков Фак, Дарья Домрачева, Кайса Мякяряйнен, Вероника Виткова, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Валя Семеренко, Карин Оберхофер, Фредрик Линдстрем.

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