Дело соучастников «синтетического миллионера» направлено в суд

Как ранее сообщалось, 3 марта 2015 года Центральный районный суд г. Тюмени вынес приговор 20-летнему жителю Московской области Кузьме Казазаеву. Он был признан виновным в создании наркосообщества, приготовлении к сбыту 229 кг синтетических наркотиков и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, и осужден к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 90 тыс. рублей. В ходе следствия с Казазаевым и одним из его сообщников — жителем г. Мегиона (ХМАО) Арсеном Дусилаевым были заключены досудебные соглашения, и материалы дела в отношении них выделены в отдельное производство. В феврале 2015 года Дусилаев осужден Центральным районным судом Тюмени к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей.