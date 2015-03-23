Дело соучастников «синтетического миллионера» направлено в суд

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении жителей Московской области — 35-летнего Алексея Смирнова, 31-летнего Александра Белова и 20-летнего Артема Балзетова, жителей Екатеринбурга — 33-летнего Александра Месилова и 28-летнего Отабека Авезова, жителей Уфы — 20-летней Дарьи Крючковой и 31-летнего Романа Варисова. Они обвиняются в незаконном обороте наркотиков.
Как ранее сообщалось, 3 марта 2015 года Центральный районный суд г. Тюмени вынес приговор 20-летнему жителю Московской области Кузьме Казазаеву. Он был признан виновным в создании наркосообщества, приготовлении к сбыту 229 кг синтетических наркотиков и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, и осужден к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 90 тыс. рублей. В ходе следствия с Казазаевым и одним из его сообщников — жителем г. Мегиона (ХМАО) Арсеном Дусилаевым были заключены досудебные соглашения, и материалы дела в отношении них выделены в отдельное производство. В феврале 2015 года Дусилаев осужден Центральным районным судом Тюмени к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей.
Сейчас перед судом предстанут и остальные их соучастники.
Напомним, что летом 2013 года Казазаев создал преступное наркосообщество с целью сбыта крупных оптовых партий синтетических наркотиков в разных городах страны, в том числе Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске. В его состав, кроме Дусилаева, вошли: Смирнов, Белов, Балзетов, Варисов, Месилов и Усолкина (теща Казазаева, умерла в ходе следствия).
Крючкова и Авезов в состав сообщества не вошли, но участвовали в приготовлении к сбыту опасных веществ.
Оптовые партии наркотиков поступали Казазаеву из Китая. Его сообщники, в основном, на самолетах доставляли опасные вещества из столицы в другие города для сбыта через тайники.
28 октября 2013 года сотрудниками ДПС на стационарном посту ГИБДД на Червишевском тракте в Тюмени был остановлен автомобиль с челябинскими номерами, в котором из Челябинска в Тюмень Балзетов вез 15 кг наркотических средств.
В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы вышли на Кузьму Казазаева и остальных его сообщников.
В результате слаженной работы оперативных служб УМВД России по Тюменской области в период с 28 октября по 3 ноября 2013 года в городах Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Новосибирске из незаконного оборота было изъято в общей сложности 229 кг наркотиков.
Белову, Смирнову, Балзетову, Варисову и Месилову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и ч.1 ст.30, ч.5 ст.228.1 (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и их аналогов, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Варисов, кроме того, обвиняется по ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате преступной деятельности). Он отмыл более 690 тыс. рублей, полученных от наркоторговли.
Авезову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). У него был изъят обрез.
Белов, Смирнов, Балзетов, Варисов, Месилов и Авезов по решению суда заключены под стражу.
Крючкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), и находится под подпиской о невыезде.
Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила 42 тома уголовного дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает областная прокуратура.