«Рубин» вернул серию в Тюмень

Ворота Дениса Франскевича на протяжении всего матча оставались неприкосновенными. Тюменцы не дали возможности сопернику создавать опасные моменты в своей зоне, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Что-то более-менее острое хозяева начали показывать в третьем периоде, однако, к этому времени у «Рубина» уже был комфортный задел.