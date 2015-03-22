«Рубин» вернул серию в Тюмень

Ворота Дениса Франскевича на протяжении всего матча оставались неприкосновенными. Тюменцы не дали возможности сопернику создавать опасные моменты в своей зоне, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Что-то более-менее острое хозяева начали показывать в третьем периоде, однако, к этому времени у «Рубина» уже был комфортный задел.
На пятой минуте Кирилл Лебедев, который уже успел заполучить славу лучшего бомбардира команды в этом плей-офф, застал врасплох голкипера «Ижстали» Романа Смирягина. Результативной передачей отметился капитан команды защитник Сергей Розин. В начале второго тайма разрыв увеличил Айрат Зиязов, которому переправил шайбу еще один представитель оборонительной линии Кирилл Адамчук. Вскоре Смирягин вынужден был капитулировать третий раз. Отличился защитник «рубиновых» Кирилл Путилов.
Заключительный отрезок матча хоккеисты «Ижстали» провели в бесплодных попытках переломить ситуацию. Однако к большому разочарованию местных болельщиков счет на табло не изменился.
Таким образом, «Рубин» сократил отставание от «Ижстали» в победах, однако, по-прежнему находится в шаге от вылета из плей-офф. Чтобы успешно пройти четвертьфинал, команде нужны еще две победы. Шестой матч состоится завтра, 23 марта, в тюменском Дворце спорта.