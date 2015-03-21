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Из бюджета области украли более 1,4 млн рублей

21 марта 2015, 17:00
Глава администрации Горьковского муниципального образования Андрей Вторушин и житель села Горьковка Фаград Маркосян обвиняются в мошенничестве в особенно крупном размере, а Вторушин еще и в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Вторушин со своим знакомым Маркосяном в период с мая по сентябрь 2013 года похитил из бюджета Тюменского района более 1,4 млн рублей, выделенных на сферу ЖКХ.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2013 года Вторушин запросил, в частности, из бюджета Тюменского района денежные средства на снос двух ветхих домов по переулку Пионерский в селе Горьковка. 5 августа необходимые деньги были выделены, но дома к этому времени были уже снесены организацией, осуществлявшей строительство в селе.

Несмотря на это 13 августа чиновник на официальном сайте закупок разместил извещения о проведении запросов котировок на выполнение работ по сносу домов. 22 августа по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок победителем было признано подконтрольное Маркосяну лицо, с которым были заключены муниципальные контракты.

Для создания видимости выполнения контракта Маркосян организовал вывоз строительного мусора, оставшегося после сноса домов, затратив на это в общей сложности 31,5 тыс. рублей. Между тем, документы были составлены на выполнение работ в значительно большем объеме. В сентябре работы были оплачены. Как полагает следствие, Вторушиным и Маркосяном «на сносе домов» было похищено 948 тыс. рублей.

Кроме того, по версии следствия, в августе 2013 года под видом ремонта системы канализации в восьми подъездах сельских домов Вторушин и Маркосян похитили из бюджета еще 525 тыс. рублей. При этом фактически понесенные расходы составили всего 72,4 тыс. рублей, сообщает Тюменская облпрокуратура.

Нарушения были выявлены управлением по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила 12 томов уголовного дела в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч.4 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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