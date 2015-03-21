Из бюджета области украли более 1,4 млн рублей

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2013 года Вторушин запросил, в частности, из бюджета Тюменского района денежные средства на снос двух ветхих домов по переулку Пионерский в селе Горьковка. 5 августа необходимые деньги были выделены, но дома к этому времени были уже снесены организацией, осуществлявшей строительство в селе.