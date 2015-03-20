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Владимир Якушев на десятом месте ТОПа губернаторов-блогеров

20 марта 2015, 13:00
Многие губернаторы России довольно активно ведут блоги, а СМИ использует информацию из них как информационные поводы. Глава тюменского региона Владимир Якушев по итогам февраля замыкает десятку губернаторов-блогеров, по версии информационно-аналитической компании «Медиалогия».

В рейтинг-лист за февраль 2015 года вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

По итогам февраля наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров, Никита Белых и Николай Цуканов. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев сдал позиции относительно прошлого месяца на 8 пунктов и теперь замыкает десятку ТОПа.

В феврале Владимир Якушев опубликовал в блоге пост «Чтобы помнили и гордились», в котором предложил тюменцам обсудить подготовку к 70-летнему юбилею Дня Победы. Сейчас под записью 16 комментариев, в которых горожане предлагают мероприятия для проведения праздника.

Напомним, губернатор Тюменской области ведет сетевой дневник с апреля 2010 года. Многие записи он размещает не только в текстовом, но и в видеоформате, затрагивая волнующие вопросы.

Таблица: «Медиалогия». Индекс Цитируемости (ИЦ) — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность* источника, опубликовавшего записи блогера.

Фото из блога Владимира Якушева

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