Владимир Якушев на десятом месте ТОПа губернаторов-блогеров

В феврале Владимир Якушев опубликовал в блоге пост «Чтобы помнили и гордились», в котором предложил тюменцам обсудить подготовку к 70-летнему юбилею Дня Победы. Сейчас под записью 16 комментариев, в которых горожане предлагают мероприятия для проведения праздника.