«Ростелеком» установит видеонаблюдение в 644 аудиториях области, где пройдет ЕГЭ

При проведении ЕГЭ в этом году ПАКами должно быть оснащено не менее 3081 объекта, включая пункты проведения экзаменов и региональных центров обработки информации. Таким образом, более 36 тыс. аудиторий будут оборудованы системой видеонаблюдения при этом не менее 16 тыс. аудиторий — доступны в режиме онлайн. Запись информации в ЦОДы будет произведена со всех пунктов проведения экзамена. Общее время проведения трансляции составит 36 дней, а период трансляции увеличится в два раза и составит 8 месяцев.