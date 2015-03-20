«Ростелеком» установит видеонаблюдение в 644 аудиториях области, где пройдет ЕГЭ

Телекоммуникационная компания предоставит доступ к сети передачи данных в пунктах проведения экзаменов, обеспечит трансляцию видеосигнала в сети Интернет, запись трансляции, ее хранение и установку программно-аппаратных комплексов (ПАК) в новых аудиториях. ПАК включает в себя две WEB-камеры, автоматизированное рабочее место и специальное программное обеспечение.
В рамках контракта на базе телекоммуникационной инфраструктуры, которую оператор создал ранее, программно-аппаратными комплексами будет оснащено 644 аудитории в 65 школах Тюмени и Тюменской области и двух региональных центрах обработки информации. В период экзаменов в режиме он-лайн будут доступны 526 аудиторий, запись информации в региональные центры обработки данных будет произведена со всех пунктов проведения экзамена.
«Ростелеком» обладает необходимой инфраструктурой для того, чтобы успешно реализовать техническую часть проекта видеонаблюдения за ЕГЭ, — отмечает директор филиала в Тюменской и Курганской областях ОАО «Ростелеком» Игорь Волков. — Развернутая компанией система видеонаблюдения доказала свою эффективность в 2014 году, безотказно отработав на всех этапах проведения ЕГЭ».
В период проведения экзаменов во всех районах области будут дежурить оперативные мобильные бригады, специалисты «Ростелекома» при необходимости в оперативном режиме окажут техническую поддержку.
Напомним, что «Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2015 году.
При проведении ЕГЭ в этом году ПАКами должно быть оснащено не менее 3081 объекта, включая пункты проведения экзаменов и региональных центров обработки информации. Таким образом, более 36 тыс. аудиторий будут оборудованы системой видеонаблюдения при этом не менее 16 тыс. аудиторий — доступны в режиме онлайн. Запись информации в ЦОДы будет произведена со всех пунктов проведения экзамена. Общее время проведения трансляции составит 36 дней, а период трансляции увеличится в два раза и составит 8 месяцев.