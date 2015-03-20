Развязка по Республики — 50 лет Октября станет шире на две полосы

Строителям предстоит провести комплекс работ. Старый железобетонный мост будет демонтирован, а опоры снесены. Вместо них появится новая мостовая конструкция в стальном исполнении, а также новые опоры. Предварительно подрядчику предстоит также перенести тепловые коммуникации и линии связи, которые пролегают в районе строительства. По плану прямой ход по мосту будет запущен уже в августе-месяце. Новый мост станет значительно выше и шире с тремя полосами в каждом направлении. Под мостом останется по две полосы в каждом направлении. Конфигурация самой развязки «клеверный лист» не изменится, однако, съезды на 50 лет Октября расширятся. Таким образом, новая развязка станет органичным продолжением недавно построенного моста по Монтажников и позволит избежать эффекта «бутылочного горлышка» в этом районе.
Работы разделены на два этапа. До августа строителям предстоит возвести новый мост. После этого будет открыт прямой ход по улице Республики, а также под мостом по 50 лет Октября. После этого они приступят к расширению съездов.
Как пояснил представитель генподрядчика, директор «Мостоотряда-36» ОАО «Мостострой-11» Андрей Лазарев, старое мостовое сооружение уже давно не отвечает параметрам автомобильного движения. «Подмостовой габарит в настоящее время здесь не обеспечен. Он составляет порядка четырех метров и не подходит для негабаритных транспортных средств. Сама улица Республики располагается примерно на 1,8 метра выше, что позволит обеспечить нужный габарит, — рассказал он. — Непосредственно под мостом будут проведены работы по устройству ливневой канализации, поскольку в весенне-осенний период здесь всегда появляется озеро. Сами работы мы постараемся сделать в кратчайшие сроки, чтобы доставлять как можно меньше неудобств жителям и водителям. Просим всех немного потерпеть. После ремонта, я думаю, на этом участке все вздохнут свободно».
Старый мост уже десять лет, с 2004 года, находится в неудовлетворительном состоянии. Его несколько подлатали, проведя противоаварийные мероприятия. Причиной аварийности как раз стал провоз негабарита — в мостовой пролет врезался автокран. В результате были нарушены несущие конструкции. Под один из пролетов пришлось подвести дополнительные металлические опоры, ширина проезда при этом сузилась до одной полосы. Простая замена конструкции не решила бы проблему с развязкой, говорят строители. Потому был разработан комплексный проект реконструкции, который бы вписался в нынешнюю улично-дорожную сеть.