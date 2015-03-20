Развязка по Республики — 50 лет Октября станет шире на две полосы

Как пояснил представитель генподрядчика, директор «Мостоотряда-36» ОАО «Мостострой-11» Андрей Лазарев, старое мостовое сооружение уже давно не отвечает параметрам автомобильного движения. «Подмостовой габарит в настоящее время здесь не обеспечен. Он составляет порядка четырех метров и не подходит для негабаритных транспортных средств. Сама улица Республики располагается примерно на 1,8 метра выше, что позволит обеспечить нужный габарит, — рассказал он. — Непосредственно под мостом будут проведены работы по устройству ливневой канализации, поскольку в весенне-осенний период здесь всегда появляется озеро. Сами работы мы постараемся сделать в кратчайшие сроки, чтобы доставлять как можно меньше неудобств жителям и водителям. Просим всех немного потерпеть. После ремонта, я думаю, на этом участке все вздохнут свободно».