Программу утилизации продлили на 2015 год

Отметим, что в Тюмени число желающих утилизировать свои автомобили по госпрограмме с начала этого года увеличилось. Такими данными с порталом NashGorod.ru поделился менеджер автоцентра «ГАЗ Автоград» Денис. По словам специалиста, в среднем за месяц в автосалон поступает более 100 звонков от граждан, интересующихся деталями программы. «Спрос за последнее время действительно возрос, — отмечает молодой человек, — а вот покупательская способность снизилась. Несмотря на то, что звонят сотни человек, по программе в месяц у нас проходят только 30–50 человек».