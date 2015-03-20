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Программу утилизации продлили на 2015 год

20 марта 2015, 12:22
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении программы утилизации автомобилей до конца текущего года. По оценке премьера, «есть смысл помогать и в этом году». В Тюмени спрос на программу возрос.

«Постановление продлевает программу утилизации старых автомобилей на 2015 год. Она уже дважды доказала свою эффективность, поддержала продажу тех предприятий, которые собирают свои машины в России», — цитирует «Интерфакс» слова Дмитрия Медведева.

Отметим, что в Тюмени число желающих утилизировать свои автомобили по госпрограмме с начала этого года увеличилось. Такими данными с порталом NashGorod.ru поделился менеджер автоцентра «ГАЗ Автоград» Денис. По словам специалиста, в среднем за месяц в автосалон поступает более 100 звонков от граждан, интересующихся деталями программы. «Спрос за последнее время действительно возрос, — отмечает молодой человек, — а вот покупательская способность снизилась. Несмотря на то, что звонят сотни человек, по программе в месяц у нас проходят только 30–50 человек».

Отметим, что в масштабах страны программа утилизации 2015 года пока что не помогла российскому автопрому: изначально на первый квартал этого года было выделено 10 млрд рублей, но желающих поменять старую машину на новую оказалось вдвое меньше, так что израсходованными оказались лишь 5 млрд.

#Новости#Автомобили#Правительство РФ#Утилизация#Транспорт#Маша#Общество
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