Охранник, допустивший избиение школьника, отделался выговором

Что же касается пьяного подростка, в отношении него было возбуждено административное дело за появление в общественном месте в состоянии опьянения, ему назначили штраф в размере 600 рублей. Кроме того, отделом полиции № 1 возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Накануне, 19 марта, данное дело соединено с делом, возбужденным в отношении несовершеннолетнего ранее. Установлено, что 5 февраля он ударил сотрудника полиции. Расследование преступлений ведет следственный отдел по Ленинскому округу г. Тюмени.