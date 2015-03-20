Охранник, допустивший избиение школьника, отделался выговором

Напомним, неприятный инцидент произошел 2 февраля 2015 года. В школе № 66 на глазах у охранника был избит 14-летний Максим Девятков. Мальчик заступался за свою одноклассницу, к которой приставал 17-летний хулиган. Бездействие охранника возмутило общественность.
Прокуратура Ленинского АО г. Тюмени организовала проверку. Удалось установить, что охранные услуги школе оказывает ООО ЧОП «Форпост-Т». По инструкции, которая была утверждена директором охранного предприятия и согласована с директором школы, охранник обязан во время своего дежурства препятствовать входу на территорию школы лиц в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, немедленно реагировать на лиц, нарушающих пропускной режим, а также информировать о них директора школы и правоохранительные органы.
Однако было установлено, что 2 февраля на территорию учебного заведения свободно прошел пьяный 17-летний подросток, который не являлся учеником школы № 66, и нанес заступившемуся за одноклассницу Максиму Девяткову телесные повреждения. Во время происшествия охранник, у которого 2 февраля был первый день работы в ЧОПе, мер к предотвращению противоправных действий не принял.
Прокуратура округа внесла в адрес генерального директора охранного предприятия представление. После его рассмотрения охраннику был объявлен выговор, 2 марта он уволился из ЧОПа. Также представление было внесено директору департамента образования администрации г. Тюмени.
По закону «Об образовании» школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Установлено, что во время инцидента дежурный администратор школы отсутствовал на входе в здание школы, не было и медицинских работников, для пострадавшего пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Директору школы был объявлен выговор, приняты мер по недопущению впредь подобных инцидентов.
Что же касается пьяного подростка, в отношении него было возбуждено административное дело за появление в общественном месте в состоянии опьянения, ему назначили штраф в размере 600 рублей. Кроме того, отделом полиции № 1 возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Накануне, 19 марта, данное дело соединено с делом, возбужденным в отношении несовершеннолетнего ранее. Установлено, что 5 февраля он ударил сотрудника полиции. Расследование преступлений ведет следственный отдел по Ленинскому округу г. Тюмени.