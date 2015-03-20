Депутаты и их семьи получат бесплатные лекарства

Указ президента РФ от 16 марта 2015 года № 136 говорит о том, что теперь бесплатно или с 50-процентной скидкой лекарства получат: сотрудники администрации президента, федеральные министры, сотрудники аппарата правительства, сенаторы и сотрудники аппарата Совета Федерации, депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, судьи и аппараты Конституционного и Верховного судов, чрезвычайные и полномочные послы России, высшие должностные лица субъектов, представители страны при международных организациях, члены и аппаратчики Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и его аппарат, высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, а также члены их семей.

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