Депутаты и их семьи получат бесплатные лекарства

Также право на лекарственное обеспечение имеют чиновники, ушедшие на пенсию с указанных должностей.
Новая норма прописана в утвержденном указом Положении об особенностях организации оказания медицинской помощи лицам, занимающим государственные должности РФ, отдельные должности федеральной государственной гражданской службы, и иным лицам — а вышеприведенный список дан также с учетом норм Положения об управделами президента от 17 сентября 2008 года, на которое прямо ссылается свежее положение. В указе № 136 говорится, что он вступает в силу с 1 января 2015 года, то есть задним числом, пишут «Известия».
Ранее на бесплатные лекарства имели право только участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, люди, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», работники госпиталей и больниц города Ленинграда, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, герои СССР и РФ, узники концлагерей, а также сотрудники органов внутренних дел. Кроме того, право на бесплатные лекарства имеют больные рядом заболеваний — например, карликовость и рассеянный склероз.
По оценке директора Центра социальной экономики и члена общественного совета при Минздраве Давида Мелик-Гусейнова, для того чтобы обеспечить все эти категории (десятки тысяч человек) льготными лекарствами из бюджета, придется выделить еще порядка 10 млрд рублей. На данный момент из бюджета уже выделено 30 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами.