10 юных тюменцев получили возможность изучать английский язык бесплатно

«К сожалению количество льготных мест в нашем центре ограничено. Возможность принимать большее количество детей есть, но все упирается в финансирование. Это полностью благотворительный проект. Наши преподаватели стали его инициаторами, предложив проводить бесплатные уроки на добровольной, благотворительной основе, то есть не получать за это оплату. Уверены, что в следующем учебном году продолжим эту практику, а если удастся найти альтернативные источники покрытия фактических затрат, количество таких социальных групп увеличим», — рассказала исполнительный директор лингвистического центра Анастасия Логунова.