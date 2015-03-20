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10 юных тюменцев получили возможность изучать английский язык бесплатно

20 марта 2015, 12:05
В начале марта один из лингвистических центров Тюмени запустил социальный проект «Я хочу учить английский». Он направлен на детей из малообеспеченных семей.
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Тюмень

В центр обратилось порядка 30 желающих. Оценивался их уровень владения языком, учитывался возраст ребенка и желание заниматься изучением английского языка дополнительно. Конкурсный отбор прошли 10 детей. Пятеро из них — ученики вторых классов — теперь учатся в одной группе. Остальные приступили к занятиям в уже существующих.

Отметим, занятия проводятся абсолютно бесплатно и не предполагают дополнительных денежных трат на приобретение учебной литературы.

«К сожалению количество льготных мест в нашем центре ограничено. Возможность принимать большее количество детей есть, но все упирается в финансирование. Это полностью благотворительный проект. Наши преподаватели стали его инициаторами, предложив проводить бесплатные уроки на добровольной, благотворительной основе, то есть не получать за это оплату. Уверены, что в следующем учебном году продолжим эту практику, а если удастся найти альтернативные источники покрытия фактических затрат, количество таких социальных групп увеличим», — рассказала исполнительный директор лингвистического центра Анастасия Логунова.

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