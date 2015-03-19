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Женщинам младше 40 лет не будут запрещать курить

19 марта 2015, 10:11
Госдума отклонила законопроект, запрещающий женщинам младше 40 лет курить. В заключении думского комитета по охране здоровья говорится, что предлагаемые поправки к закону «Об охране здоровья» противоречат Конституции.

В середине февраля в комитете раскритиковали предложенный документ. По мнению главы комитета Сергея Калашникова, эта инициатива ограничивает права женщин. Законопроект о запрете курения женщинам моложе 40 лет был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами от КПРФ Иваном Никитчуком и Дмитрием Кононенко 9 июня 2014 года.

Согласно поправкам, нарушение запрета предусматривает штраф: от трех до пяти тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предполагает наказание за продажу сигарет женщинам.

Фото: http://agrinews.com.ua

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