Женщинам младше 40 лет не будут запрещать курить

Согласно поправкам, нарушение запрета предусматривает штраф: от трех до пяти тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предполагает наказание за продажу сигарет женщинам.