Тюменцам следует запастись водой

В течение суток 20 марта с 00.01 до 23.55 в в границах улиц: от улицы Мельникайте до района Войновки между Окружной дорогой и Транссибирской магистралью, а также в границах улиц: Мельникайте-Молодёжная-Чаплина. возможны перебои в водоснабжении до полного отсутствия воды.