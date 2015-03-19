Тюменцам следует запастись водой

Сразу два магистральных водовода за сутки врежут в существующую сеть специалисты. «Такие работы требуют осушения участка водовода, в который будет производиться врезка. Мы провели подготовительные работы, чтобы минимизировать сроки отключения водовода и обеспечить максимальную подачу воды по тем, которые останутся в работе», — поясняет заместитель главного инженера компании «Тюмень Водоканал» (ГК «Росводоканал»). Виталий Гурский.
Благодаря проведенным подготовительным работам полного отключения воды в жилых районах удастся избежать. Тем не менее, специалисты водоканала советуют тюменцам запастись водой, поскольку перебои могут случиться.
В течение суток 20 марта с 00.01 до 23.55 в в границах улиц: от улицы Мельникайте до района Войновки между Окружной дорогой и Транссибирской магистралью, а также в границах улиц: Мельникайте-Молодёжная-Чаплина. возможны перебои в водоснабжении до полного отсутствия воды.
«Запас воды необходимо произвести заблаговременно, сегодня вечером. Особенно это касается жителей верхних этажей, — поясняет руководитель пресс-службы компании „Тюмень Водоканал“ Иван Камельских, — мы просим тюменцев отнестись с пониманием и в указанный период более рационально расходовать воду. Со своей стороны, специалисты тюменского водоканала обещают приложить максимум усилий, чтобы подключение нового микрорайона к системе городского водоснабжения прошло с наименьшими неудобствами для наших потребителей».
По графику в ночь с 19 на 20 марта специалисты тюменского водоканала проведут осушение участка магистрального водовода. Это один из самых продолжительных этапов. После чего приступят к сварочным работам. Сварщики предприятия выполнят врезку двух водоводов большого диаметра в существующий магистральный водовод диаметром 1000 миллиметров, а также смонтируют водопроводный узел.
Завершить сварочные работы специалисты тюменского водоканала планируют к вечеру 20 марта, после чего под контролем центральной диспетчерской службы предприятия, будет произведено заполнение осушенного участка и вывод системы городского водоснабжения в штатный режим работы.
Управляющие компании, организации и социальные учреждение оповещены о ситуации.