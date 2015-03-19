Тюменский Интерпол за год нашел несколько бандитов и 14 машин

В поле зрения тюменского Интерпола попадали как злостные преступники, так и различные правонарушители, а также без вести пропавшие.
Так в апреле 2014 года сотрудники тюменской полиции экстрадировали в Австрию гражданина Сербии, который разыскивали за несколько разбойных нападений в составе ОПГ и хищения автомобилей. Также было установлено местонахождение пропавшего гражданина Таджикистана.
Помимо этого был найден гражданин РФ. Тот изрядно похулиганил на Кипре, теперь тамошние правоохранительные органы обвиняют его в умышленном уничтожении чужого имущества общественно опасным способом. В августе полицейские нашли еще одного гражданина РФ, который числился подозреваемым в нескольких разбойных нападениях и грабежах на территории Чехии.
Также в прошлом году был арестован гражданин Таджикистана, член экстремистской организации «Исламское движение Узбекистана». В настоящее время фигурант находится в местах лишения свободы. Фигурантами еще одного уголовного дела, на этот раз по мошенничеству, стали двое граждан Азербайджана. Они были задержаны Управлением уголовного розыска УМВД по Тюменской области совместно с коллегами из Уфы.
По линии итальянского Интерпола тюменские коллеги помогли проследить маршрут движения гражданина Молдавии. В 2013 году он стал обвиняемым по делу об убийстве собственной жены. Фигурант в конечном итоге был задержан в Москве.
В сфере экономических преступлений по запросу НЦБ Мальты установлен подозреваемый, предположительно занимавшийся мошенничеством в особо крупных размерах через интернет.
Между тем с помощью коллег из Австрии и Болгарии были найдены и двое злостных неплательщиков, розыском которых занималось Управление судебных приставов по Тюменской области. Оба уклонялись от обязательств, наложенных по решению суда.
Помимо этого, сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области, по каналам Интерпола было найдено 14 автомобилей с перебитыми номерами. Три из них находились на территории Тюменской области: два BMW и одна Skoda, угнанные ранее в Германии и Словакии. Еще одну угнанную машину на этот раз в Тюменской области, Mercedes C180, нашли в Грузии. Автомобиль числился в розыске с 2000 года. О находке уведомлен инициатор розыска.
В целом, отмечают сотрудники тюменского Интерпола, интенсивность взаимодействия с иностранными коллегами увеличилась на 23%. Контакты осуществлялись с представителями правоохранительных структур 46 государств, включая Конго, ЮАР, Данию, Бразилию, Гонконг (КНР), Бельгию, Мальту и другие страны.