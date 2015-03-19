Тюменский Интерпол за год нашел несколько бандитов и 14 машин

Помимо этого, сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области, по каналам Интерпола было найдено 14 автомобилей с перебитыми номерами. Три из них находились на территории Тюменской области: два BMW и одна Skoda, угнанные ранее в Германии и Словакии. Еще одну угнанную машину на этот раз в Тюменской области, Mercedes C180, нашли в Грузии. Автомобиль числился в розыске с 2000 года. О находке уведомлен инициатор розыска.