«Рубин» не справился с «Ижсталью» в четвертой игре плей-офф

В отличие от поединка накануне встреча 18 марта началась в спокойном ключе, однако, удалялись хозяева значительно чаще. На восьмой минуте после очередного штрафа «Ижсталь» и реализовала свой первый гол — издали точно пробил Николай Жилин. Через две минуты тюменцы восстановили паритет, также в большинстве. Автором стал Андрей Чибисов, разыграв комбинацию с Айратом Зиязовым и Кириллом Лебедевым.
Во втором периоде хозяева неоднократно штурмовали ворота соперника, однако, ответные атаки «Ижстали» оказались куда эффективнее. Впрочем, «Рубин» сам предоставил противнику выйти вперед и упрочить преимущество. Вторая шайба влетела в ворота Дениса Франскевича на 32-й минуте, когда один на один с ним выскочил Артем Маслов. Незадолго до сирены Ильназ Загитов упрочил преимущество «Ижстали».
В заключительной двадцатиминутке рубиновцы долгое время не могли подобрать ключи к защите соперника. Более того ближе к середине отрезка вновь остались в меньшинстве после нарушения правил Франскевичем и получили в свои ворота третью шайбу. Ее оформил Юрий Маслов.
Тем не менее тюменцы продолжили биться. И на 55-й минуте удмуртским хоккеистам не удалось сдержать натиск. Константин Богдановский ворвался в оборонительные ряды ижевцев, ну а дальше шайбу в ворота добил подоспевший Максим Юшков. Незадолго до сирены Мисхат Фахрутдинов выпустил на площадку шестого полевого игрока, и Айрат Зиязов отправил в ворота «Ижстали» третью шайбу. Совсем чуть-чуть не хватило хозяевам до добавленного времени. Буквально на последней секунде Юшков бросил в пустой угол, однако, голкипер «Ижстали» Роман Смирягин успел сместиться и поймать шайбу в ловушку.
Таким образом, «Ижсталь» упрочила свое преимущество в серии — 3:1. Пятый матч состоится в Ижевске уже в эти выходные, 21 марта.