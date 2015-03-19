«Рубин» не справился с «Ижсталью» в четвертой игре плей-офф

Тем не менее тюменцы продолжили биться. И на 55-й минуте удмуртским хоккеистам не удалось сдержать натиск. Константин Богдановский ворвался в оборонительные ряды ижевцев, ну а дальше шайбу в ворота добил подоспевший Максим Юшков. Незадолго до сирены Мисхат Фахрутдинов выпустил на площадку шестого полевого игрока, и Айрат Зиязов отправил в ворота «Ижстали» третью шайбу. Совсем чуть-чуть не хватило хозяевам до добавленного времени. Буквально на последней секунде Юшков бросил в пустой угол, однако, голкипер «Ижстали» Роман Смирягин успел сместиться и поймать шайбу в ловушку.