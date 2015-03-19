Роскомнадзор зачистит «ВКонтакте» и Facebook от «Правого сектора»

«Экстремизм по сути — это обострение ситуации. Когда пытаются проникнуть везде и всюду и обострить противоречия и ситуации, наэлектризовать обстановку. Всё, что связано с экстремизмом и терроризмом, должно блокироваться и уничтожаться немедленно. Важно оберегать сознание людей, — говорит профессор кафедры национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Евгений Никитенко. — Зачастую взрослые не понимают каких-то тонкостей. А что касается молодежи, то в первую очередь нужно оберегать их, ведь они с утра до вечера сидят в интернете. А там такая каша. Есть, конечно, положительные вещи, но много и негатива».