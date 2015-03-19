Роскомнадзор зачистит «ВКонтакте» и Facebook от «Правого сектора»

В адрес Роскомнадзора направлено предписание о блокировке интернет-ресурсов, которые пропагандируют деятельность украинских экстремистов «Правого сектора», «Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны» (УНА-УНСО), «Тризуба имени Степана Бандеры», «Братства». Всего Генпрокуратура направила список из 19 ресурсов — часть из них тематические группы в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook, другая — крупные интернет-сайты, которые являются официальными ресурсами вышеуказанных организаций, на них, по данным Генпрокуратуры, содержатся сведения о результатах деструктивной деятельности националистических группировок, пропагандируется идеология известных террористов, нацистов и их пособников, формируются антироссийские установки, а также распространяются призывы к осуществлению насильственных действий по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам. Требование по блокировке ресурсов украинских экстремистов за подписью заместителя генпрокурора Виктора Гриня передано в Роскомнадзор, сообщают «Известия».
В Роскомнадзоре подтвердили изданию, что требование получено, работа по блокировке экстремистских ресурсов уже ведется. Большая часть ресурсов (81 ссылка) уже блокирована администрацией ресурсов или удалена.
По решению Верховного суда РФ с ноября 2014 года в список экстремистских организаций были включены «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), украинские организации «Братство» и «Тризуб имени Степана Бандеры» и Украинская повстанческая армия (УПА). Однако ряд сообществ в соцсетях этих объединений по-прежнему можно встретить в российском сегменте интернета.
Поводом для соответствующего решения стало обращение активистов федерального проекта «Молодой гвардии «Единой России» — «Медиагвардия», которые в середине февраля передали в Генпрокуратуру 87 ссылок на представительские ресурсы «Правого сектора» в социальной сети «ВКонтакте» для проверки и последующего прекращения их деятельности на территории нашей страны.
В социальных сетях создано около 1,3 тысяч специальных групп, посвященных «Правому сектору», число участников самой большой группы достигает 600 тысяч человек — более половины этих ссылок уже заблокированы Роскомнадзором на территории России. С 1 февраля 2014 года в России сайты с экстремистской информацией стали блокировать в течение часа после получения предписания прокурора. Для разблокировки владельцу ресурса надо удалить противоправный контент — после этого Роскомнадзор оперативно восстанавливает доступ к ресурсу.
«Экстремизм по сути — это обострение ситуации. Когда пытаются проникнуть везде и всюду и обострить противоречия и ситуации, наэлектризовать обстановку. Всё, что связано с экстремизмом и терроризмом, должно блокироваться и уничтожаться немедленно. Важно оберегать сознание людей, — говорит профессор кафедры национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Евгений Никитенко. — Зачастую взрослые не понимают каких-то тонкостей. А что касается молодежи, то в первую очередь нужно оберегать их, ведь они с утра до вечера сидят в интернете. А там такая каша. Есть, конечно, положительные вещи, но много и негатива».