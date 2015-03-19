Прокуратура области реабилитировала пожилого тюменца

Установлено, что в ноябре 1941 года, когда заявителю было четыре года, его отец был осужден по приговору суда Еврейской автономной области (входившей тогда в состав Хабаровского края) к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере.
Мужчину осудили по ч.2 ст. 58–10 УК РСФСР якобы «за высказывания антисоветской форме в отношении наркома внутренних дел Берии». В октябре 1947 года приговор был отменен как незаконный, а заключенный освобожден из-под стражи. В 2001 году отец заявителя был признан жертвой политических репрессий и реабилитирован.
Согласно Закону РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам, признаются подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации.
В этой связи прокуратура Тюменской области приняла решение о реабилитации заявителя. Это позволит ему воспользоваться льготами, установленными для жертв политических репрессий (50% скидкой в оплате лекарственных средств, коммунальных услуг и т.д.), сообщает прокуратура Тюменской области.