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На дорогах области ограничат движение большегрузов

19 марта 2015, 14:05
На дорогах Тюменской области вводится временное ограничение движения большегрузов.

Временное ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на оси и общей фактической массы транспортного средства, будет введено в Тюменской области с 13 по 30 апреля 2015 года.

Ограничение вводится с целью обеспечения сохранности дорог в период весенней распутицы.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области, на которых вводится временное ограничение движения, и предельно допустимые нагрузки на оси можно посмотреть здесь.

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