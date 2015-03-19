На дорогах области ограничат движение большегрузов

Временное ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на оси и общей фактической массы транспортного средства, будет введено в Тюменской области с 13 по 30 апреля 2015 года.
Ограничение вводится с целью обеспечения сохранности дорог в период весенней распутицы.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области, на которых вводится временное ограничение движения, и предельно допустимые нагрузки на оси можно посмотреть здесь.