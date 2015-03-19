Дело игрока-рецидивиста направлено в суд

В городе Тобольске в июле 2014 года обвиняемый под игровой клуб оборудовал сауну, расположенную в гостинице «Ямской», где незаконно организовал игорную деятельность и проводил азартные игры. С июля по октябрь 2014 года доход от незаконной деятельности составил более 4 миллионов рублей. А в октябре 2014 игровая деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности.