Дело игрока-рецидивиста направлено в суд

В городе Тобольске в июле 2014 года обвиняемый под игровой клуб оборудовал сауну, расположенную в гостинице «Ямской», где незаконно организовал игорную деятельность и проводил азартные игры. С июля по октябрь 2014 года доход от незаконной деятельности составил более 4 миллионов рублей. А в октябре 2014 игровая деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности.
Тем не менее, 14 февраля 2015 года обвиняемый, желая вновь извлечь прибыль, несмотря на уголовное преследование, незаконно организовал и проводил азартные игры.
В ходе обыска следователем были изъяты игральный стол, два кейса с фишками и игральными картами.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.