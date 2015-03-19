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Дело игрока-рецидивиста направлено в суд

19 марта 2015, 15:44
В отношении 35-летнего жителя Тобольска завершено расследование уголовного дела. Оно направлено в суд. Все доказательства говорят о том, что мужчина неоднократно организовывал незаконную игорную деятельность.

В городе Тобольске в июле 2014 года обвиняемый под игровой клуб оборудовал сауну, расположенную в гостинице «Ямской», где незаконно организовал игорную деятельность и проводил азартные игры. С июля по октябрь 2014 года доход от незаконной деятельности составил более 4 миллионов рублей. А в октябре 2014 игровая деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности.

Тем не менее, 14 февраля 2015 года обвиняемый, желая вновь извлечь прибыль, несмотря на уголовное преследование, незаконно организовал и проводил азартные игры.

В ходе обыска следователем были изъяты игральный стол, два кейса с фишками и игральными картами.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

#Новости#Азартные игры#Игорный бизнес#Женя#Происшествия
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